В ДУМК сообщили о фейковых календарях Орозо

В соцсетях распространяют календари Орозо, они могут быть неверными. Об этом 24.kg сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

По его информации, среди опубликованных и напечатанных на бумаге есть календари, в которых время отличается от того, которое указано муфтиятом. Это может привести к нарушениям при соблюдении поста.

«Некоторые берут информацию из интернета, печатают календари и продают. Среди них могут быть старые календари, и, конечно же, разница будет. В некоторых из них указано время с 20-минутной разницей. Мы хотим предупредить, чтобы люди были внимательнее и уточняли. Мы провели разъяснительную работу среди этих продавцов и объяснили им, что необходимо брать информацию из официальных источников, так как это может послужить нарушению поста», — рассказали в ДУМК.