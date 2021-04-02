Глава ВОЗ снова призывает выделить вакцину от COVID-19 нуждающимся странам

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус повторно призвал мировое сообщество выделить 10 миллионов доз вакцин от коронавируса для 20 нуждающихся стран, которые еще не начали прививочную кампанию. Об этом он заявил на брифинге в Женеве, сообщает ТАСС.

Тедрос Аданом Гебреисус напомнил, что на прошлой неделе уже обращался с просьбой к государствам, у которых есть вакцины против COVID-19, немедленно поделиться 10 миллионами доз с механизмом COVAX.

Он упомянул, что эти 10 миллионов доз нужны, чтобы 20 государств, не получившие до сих пор вакцину, смогли начать прививать медицинских работников и пожилых людей до 10 апреля, когда истекут первые 100 дней 2021 года. «Призыв был услышан, однако мы все еще не получили обещаний», — сказал глава ВОЗ.

В программе COVAX участвуют 190 стран. В соответствии с ее условиями государства с высоким уровнем доходов населения оплачивают вакцины для менее благополучных. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021-го должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 миллиарда доз вакцины от коронавируса.