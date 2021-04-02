15:53
USD 84.80
EUR 99.45
RUB 1.12
Общество
Сюжет: COVID-19

Глава ВОЗ снова призывает выделить вакцину от COVID-19 нуждающимся странам

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус повторно призвал мировое сообщество выделить 10 миллионов доз вакцин от коронавируса для 20 нуждающихся стран, которые еще не начали прививочную кампанию. Об этом он заявил на брифинге в Женеве, сообщает ТАСС.

Тедрос Аданом Гебреисус напомнил, что на прошлой неделе уже обращался с просьбой к государствам, у которых есть вакцины против COVID-19, немедленно поделиться 10 миллионами доз с механизмом COVAX.

Он упомянул, что эти 10 миллионов доз нужны, чтобы 20 государств, не получившие до сих пор вакцину, смогли начать прививать медицинских работников и пожилых людей до 10 апреля, когда истекут первые 100 дней 2021 года. «Призыв был услышан, однако мы все еще не получили обещаний», — сказал глава ВОЗ.

В программе COVAX участвуют 190 стран. В соответствии с ее условиями государства с высоким уровнем доходов населения оплачивают вакцины для менее благополучных. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021-го должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 миллиарда доз вакцины от коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188572/
просмотров: 255
Версия для печати
Материалы по теме
Для зараженных COVID-19 свободны 126 коек в медучреждениях Бишкека
COVID-19 в мире. Заразились более 129,5 миллиона, умерли более 2,8 миллиона
В Бишкеке 1 тысяча 237 родителей предпочли, чтобы дети продолжили учебу онлайн
В Казахстане резкий всплеск заражений COVID-19 — больше, чем в «черном» июле
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились три медработника
В КР коронавирусом болеют 1 тысяча 268 человек, 136 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане выявили 162 новых случая COVID-19 и пневмонии. Всего — 88 700
COVID-19. Работник МИД скончался после вакцинации. Минздрав отрицает (обновлено)
В ВОЗ заявили о слишком медленной вакцинации от коронавируса в Европе
Касым-Жомарт Токаев недоволен, что Казахстан отстает по темпам вакцинации
Популярные новости
Камчи Кольбаев выдал замуж дочь. Где и&nbsp;как проходила свадьба Камчи Кольбаев выдал замуж дочь. Где и как проходила свадьба
Ухудшение эпидемиологической ситуации: &laquo;Манас&raquo; отменяет некоторые авиарейсы Ухудшение эпидемиологической ситуации: «Манас» отменяет некоторые авиарейсы
Кыргызстанцы будут отдыхать 7&nbsp;апреля. Переносить выходной не&nbsp;будут Кыргызстанцы будут отдыхать 7 апреля. Переносить выходной не будут
Российская авиакомпания открывает чартеры в&nbsp;Бишкек. Узнай маршруты Российская авиакомпания открывает чартеры в Бишкек. Узнай маршруты
Бизнес
Оплачивайте регистрацию на&nbsp;ОРТ онлайн в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Оплачивайте регистрацию на ОРТ онлайн в приложении «Мой О!»
Скандал в&nbsp;&laquo;Кыргыз темир жолу&raquo;. Что говорят о&nbsp;руководстве простые сотрудники Скандал в «Кыргыз темир жолу». Что говорят о руководстве простые сотрудники
Сотрудники&nbsp;О! посадили в&nbsp;Бишкеке березовую рощу Сотрудники О! посадили в Бишкеке березовую рощу
Торопись получить билеты! Розыгрыш первого авто Hyundai Creta уже 5&nbsp;апреля Торопись получить билеты! Розыгрыш первого авто Hyundai Creta уже 5 апреля
2 апреля, пятница
15:51
Оплачивайте регистрацию на ОРТ онлайн в приложении «Мой О!» Оплачивайте регистрацию на ОРТ онлайн в приложении «Мой...
15:39
В Александровке чиновник возместил присвоенные бюджетные деньги
15:18
Глава ВОЗ снова призывает выделить вакцину от COVID-19 нуждающимся странам
15:02
Мальчик выпал из окна. В Центре экстренной медицины рассказали подробности
14:39
Лишение статуса экс-президента Жээнбекова и Отунбаеву: сбор подписей продолжат