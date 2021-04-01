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Общество

В Бишкеке появятся три новых сквера

В столице разобьют три новых сквера. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Бишкекзеленхоза Урмат Дербишев.

По его словам, зеленые зоны появятся в Рабочем городке, микрорайоне «Тунгуч» и жилмассиве «Ак-Босого».

Урмат Дербишев добавил, что в этом году планируется высадить более 15 тысяч саженцев хвойных и лиственных деревьев, около 3 тысяч кустарников, более 1,5 миллиона однолетних цветов, 150 тысяч кустов живой изгороди.

Кроме того, предприятие продолжит работу по обустройству и восстановлению ирригационной системы, строительству поливочного водопровода, а также пробурит четыре новых скважины для полива зеленых насаждений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188432/
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