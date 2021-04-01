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Общество

В 2021 году в Бишкеке планируется установить около 15 тысяч фонарей

В 2021 году в Бишкеке планируется установить около 15 тысяч фонарей. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник МП «Бишкексвет» Алимбек Абдылдаев.

По его словам, в столице последние два года стали активно устанавливать фонари. Алимбек Абдылдаев отметил, что в столице стало намного светлее в темное время суток. «Когда спускаетесь на самолете, уже Бишкек стало видно», — сказал он.

Начальник предприятия добавил, что если до середины 2019 года в Бишкеке было около 33 тысяч светильников, то сейчас их около 50 тысяч. «В прошлом году, несмотря на пандемию, установили около 13,5 тысячи фонарей. В этом году планируем установить около 15 тысяч», — отметил Алимбек Абдылдаев.

Напомним, директор муниципального предприятия «Бишкексвет» Алимбек Абдылдаев «прославился» после того, как катался на служебном авто ночью по городу, посадив за руль таксиста. Как он сам признался, был в нетрезвом состоянии. Видео опубликовали на странице ktrk_live в Instagram.

В видеоролике Алимбек Абдылдаев заявил, что находится при исполнении и проводит ночной объезд города. Свой нетрезвый вид объяснил привычным для него состоянием. После этого премьер-министр Улукбек Марипов поручил решить вопрос с его поведением.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188431/
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