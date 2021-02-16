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Власть

Улукбек Марипов поручил решить вопрос о нетрезвом главе МП «Бишкексвет»

Премьер-министр Улукбек Марипов прокомментировал инцидент с нетрезвым главой МП «Бишкексвет». Видео опубликовано на странице главы кабмина в Facebook.

«Только за 10 дней про Алымбека Абдылдаева вышли две информации в СМИ. Первая связана с тендером, вторая — с его поведением. Бактыбек Жапарович (Кудайбердиев — и. о. мэра столицы. — Прим. 24.kg), необходимо срочно решить этот вопрос», — обратился Улукбек Марипов к и. о. градоначальника.

Он добавил, что подобное поведение госслужащего наносит вред репутации остальных работников госструктур. «Если сами государственные, муниципальные служащие не умеют себя вести в обществе, то как они будут управлять народом? Поэтому начните с себя», — сказал глава кабмина.

Напомним, ранее директор муниципального предприятия «Бишкексвет» Алымбек Абдылдаев катался на служебном авто ночью по городу, посадив за руль таксиста. Как он сам признался, был в нетрезвом состоянии. Видео опубликовали на странице ktrk_live в Instagram.

В видеоролике Алымбек Абдылдаев заявил, что находится при исполнении и проводит ночной объезд города. Свой нетрезвый вид объяснил привычным для него состоянием.

«Я на работе. Я проверяю свет в столице. После 17.00 я имею право выпить пива», — заметил чиновник.

По словам таксиста, которому Алымбек Абдылдаев доверил служебную машину, глава муниципального предприятия в ту ночь вышел из ночного клуба в сопровождении молодой дамы и попросил довезти его сначала в район «Турбазы», после в жилмассив «Арча-Бешик».

В свою очередь сотрудники УПСМ отметили, что чиновник не имел права использовать государственное авто в нерабочее время в личных целях без разрешительных документов и давать его в управление другому лицу. Служебный автомобиль главы Бишкексвета водворили на штрафстоянку, в отношении водителя составили административный протокол.

Напомним, Алымбек Абдылдаев назначен директором муниципального предприятия «Бишкексвет» в ноябре 2020 года. Ранее он занимал должность вице-мэра столицы по ЖКХ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183642/
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