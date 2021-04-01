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Общество
Сюжет: Выборы - 2021

ТИК Бишкека не нашла нарушений в действиях партий, а СМИ получило предупреждение

Бишкекская ТИК рассмотрела жалобу о нарушении правил ведения предвыборной агитации со стороны газеты «Де-Факто» за интервью с певицей и кандидатом партии «Наш народ» Анжеликой Кайратовой.

Оно было опубликовано без исходных данных 12 марта. Издание получило письменное предупреждение за нарушение правил ведения предвыборной агитации.

На партии НДПК и «Ак Бата» пожаловались из-за вывешенных агитационных материалов в нарушение требований законодательства в жилом массиве «Арча-Бешик». Бишкекская ТИК пришла к выводу, что нарушений не имеется, и в удовлетворении жалобы отказала.

Рассмотрена жалоба на высказывания кандидата в депутаты от партии «Улуу-Журт» Алимбек кызы Барчынай в адрес претендента на мандат по списку партии «Ата Журт Кыргызстан» Бабыржана Тольбаева. Видео появилось в социальных сетях. В результате принято решение вынести письменное предупреждение «Улуу-Журт» о недопустимости злоупотреблений правом на проведение предвыборной агитации и обязать политорганизацию удалить видеообращение и разместить в соответствии с действующим законодательством опровержение или разъяснение по факту.

В Бишкекскую ТИК поступила жалоба от уполномоченных представителей по выборам политических партий «Ыйман нуру» и «Наш народ» на нарушение Закона «О выборах депутатов местных кенешей» со стороны газеты «Дело №...».

По итогам рассмотрения материалов заявлений Бишкекская ТИК в публикации под заголовком «Бородатая физиономия мужика лучше девочки в короне украсит Бишкек!» не обнаружила оскорблений чести и достоинства партии и ее кандидата. В материале под заголовком «Схватка богачей за Бишкек» их также не выявлено. Поскольку, как посчитали в ТИК, публикация, касающаяся партии «Наш народ», имеет сослагательный, а не утвердительный характер. В удовлетворении жалобы отказано.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188388/
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