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Общество

Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды

Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, причина отключения — ремонтно-профилактические работы на водозаборе «Северный» и на городских водопроводных сетях в рамках подготовки к весенне-летнему периоду.

Холодной воды не будет завтра, 1 апреля, с 9.00 до 21.00 в районе, ограниченном улицами Куренкеева, Абдрахманова, Элебесова, Бельской, рекой Ала-Арчой, проспектом Жибек Жолу, бульваром Молодой Гвардии и БЧК, а также в жилмассивах «Красный строитель», «Ак-Тилек», «Колмо», «Алтын-Бешик» и «Салам-Алик».

В муниципалитете добавили, что из-за отключения воды Бишкектеплоэнерго будет вынуждено приостановить подачу отопления и горячей воды по следующим адресам:

• школы № 18, 35, 75, 46, 78, 19;
• детские сады № 12, 41, 187;
• котельные «Красный строитель», «Молодая Гвардия», «Урицкого», «Геодезия 1», «Геодезия 2», «Военная часть».

Бишкекводоканал и Бишкектеплоэнерго приносят извинения за причиненные неудобства и просят горожан, организации запастись питьевой водой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188333/
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