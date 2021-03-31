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Общество
Сюжет: COVID-19

Кыргызстан просит увеличить авиарейсы. Властям России направлено письмо

В Кыргызстане идет восстановление количества международных рейсов. Об этом на пресс-конференции заявил директор Агентства гражданской авиации Бакыт Джунушалиев.

По его словам, сейчас внутренние рейсы по маршруту Бишкек — Ош — Бишкек выполняются ежедневно, в Баткен, Джалал-Абад и Исфану самолеты из столицы и обратно летают один раз в неделю.

Чиновник сообщил, что регулярно выполняются международные авиарейсы в Стамбул, Анталью, Ташкент и Алматы.

«Из Бишкека в Москву самолеты сейчас летают минимум раз в неделю, тогда как раньше их было по 30. Для того чтобы вылететь в РФ регулярным рейсом, требуется основание. Агентство гражданской авиации и Минтранс направляют письма с просьбой увеличить регулярные рейсы, но, к сожалению, это другое государство, и там свои процедуры», — сказал Бакыт Джунушалиев.

Чиновник добавил, что стоимость билетов зависит от количества регулярных рейсов.

«Чартерные рейсы отсюда улетают забитыми, а возвращаются пустыми. Например, билет в Москву покупают за 680 евро, а назад — за 70. Авиакомпании стараются оправдать полеты. Прибыль у авиакомпаний упала, не все сотрудники сохранили свою зарплату, у многих она снизилась», — рассказал Бакыт Джунушалиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188283/
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