Директорам школ и детсадов рассказали, как получить стимулирующие гранты мэрии

Директорам бишкекских школ и детсадов рассказали, как получить стимулирующие гранты от мэрии. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.
По ее данным, руководителей образовательных организаций ознакомили с автоматизированной системой получения стимулирующих (долевых) грантов, детально рассказали о процедуре и регламенте.
«Стимулирующие (долевые) гранты местного самоуправления — это средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основах из бюджета города, направленных на организацию и реализацию деятельности по развитию столицы и находящихся на его территории местных сообществ», — отметили в муниципалитете.
В мэрии сообщили, что определены приоритетные направления для развития социальных объектов на 2021 год (первостепенные и второстепенные):
- капитальный, восстановительный ремонт кровли здания;
- ремонт фасада, боковых швов стен здания;
- ремонт системы отопления, канализации, горячего и холодного водоснабжения;
- работы по утеплению зданий объектов социального назначения;
- капитальный, восстановительный ремонт ирригационных сетей;
- приобретение и установка камер видеонаблюдения;
- благоустройство входной части и освещение зданий и другие.
В муниципалитете добавили, что стимулирующие гранты могут получить и горожане. За дополнительной информацией и консультацией необходимо обращаться в районные акимиаты:
- Ленинский — проспект Чуй, 315, телефон: 0312656897;
- Октябрьский — улица Байтика Баатыра, 17, телефон: 0312576392;
- Первомайский — проспект Жибек Жолу, 348, телефон: 0312661537;
- Свердловский — проспект Чуй, 28, телефоны: 0312360104, 0312531351.