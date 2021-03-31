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Общество

Директорам школ и детсадов рассказали, как получить стимулирующие гранты мэрии

Директорам бишкекских школ и детсадов рассказали, как получить стимулирующие гранты от мэрии. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, руководителей образовательных организаций ознакомили с автоматизированной системой получения стимулирующих (долевых) грантов, детально рассказали о процедуре и регламенте.

«Стимулирующие (долевые) гранты местного самоуправления — это средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основах из бюджета города, направленных на организацию и реализацию деятельности по развитию столицы и находящихся на его территории местных сообществ», — отметили в муниципалитете.

В мэрии сообщили, что определены приоритетные направления для развития социальных объектов на 2021 год (первостепенные и второстепенные):

  • капитальный, восстановительный ремонт кровли здания;
  • ремонт фасада, боковых швов стен здания;
  • ремонт системы отопления, канализации, горячего и холодного водоснабжения;
  • работы по утеплению зданий объектов социального назначения;
  • капитальный, восстановительный ремонт ирригационных сетей;
  • приобретение и установка камер видеонаблюдения;
  • благоустройство входной части и освещение зданий и другие.

В муниципалитете добавили, что стимулирующие гранты могут получить и горожане. За дополнительной информацией и консультацией необходимо обращаться в районные акимиаты:

  • Ленинский — проспект Чуй, 315, телефон: 0312656897;
  • Октябрьский — улица Байтика Баатыра, 17, телефон: 0312576392;
  • Первомайский — проспект Жибек Жолу, 348, телефон: 0312661537;
  • Свердловский — проспект Чуй, 28, телефоны: 0312360104, 0312531351.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188223/
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