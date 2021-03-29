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Общество
Сюжет: COVID-19

Пункт пропуска «Каркыра» начнет работать с 1 апреля

Пункт пропуска «Каркыра» на кыргызско-казахстанском участке госграницы начнет работать с 1 апреля. Об этом сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

По ее данным, КПП будет функционировать с 8.00 до 18.00. Пункт пропуска могут пересекать граждане, транспортные средства, грузы, товары и животные.

С учетом карантинных мероприятий и эпидемиологической ситуации в Казахстане кыргызстанцы и граждане иностранных государств перед выездом должны будут ознакомиться с ограничениями, введенными казахстанской стороной.

С 2020 года пункт пропуска перешел на круглогодичный режим работы. Вместе с тем по согласованию сторон в зависимости от погодных и дорожных условий возможно временное приостановление функционирования КПП.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187922/
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