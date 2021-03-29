В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 65 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 515 пациентов, в больницах — 550. В том числе 23 человека — в крайне тяжелом состоянии, 122 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 401 человека (или 72, 9 процента) — оценивают как средней тяжести.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 53 человека. В Бишкеке выписан 31 человек, Оше — 2, Чуйской области — 7, Ошской — 8, Джалал-Абадской — 5.

С начала марта 2020 года выздоровели 84 тысячи 653 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.