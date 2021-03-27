Госбюджет недополучил 100 миллионов сомов. ГКНБ взялся за ФУГИ

ГКНБ начал проверку арендной деятельности Фонда по управлению государственным имуществом (ФУГИ). Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Выявлены факты злоупотребления должностным положением, выраженные в заключении заведомо невыгодных для государства долгосрочных договоров аренды государственного имущества, находящегося на балансе госорганов и ФУГИ.

Установлено, что отдельные чиновники вопреки интересам государства и в нарушение установленных нормативно-правовых актов в сфере аренды государственного имущества передали во временное пользование на продолжительное время государственные имущества, чем нанесли ущерб бюджету в виде выпадения соответствующих платежей от аренды государственного имущества.

Госбюджет недополучил более 100 миллионов сомов.

По этим фактам начались досудебные производства по статьям «Заключение заведомо невыгодного контракта» и «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

Мероприятия по возмещению нанесенного ущерба государству продолжаются.