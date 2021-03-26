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Общество

Систему отбора кадров в прокуратуру и правоохранительные органы изменят

Секретарь Совета безопасности Рыскелди Мусаев провел рабочее совещание по вопросу реализации указа президента о новой государственной кадровой политике. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Рассмотрены вопросы совершенствования процесса отбора кадров в органы прокуратуры и правоохранительные органы. Совбез представил свои идеи для искоренения коррупционных проявлений в деятельности органов госвласти и снижения бюрократических и прочих административных процедур проводимого конкурсного отбора на зачисление в резерв кадров для последующего принятия на работу в рассматриваемые структуры.

«Выслушаны мнения и предложения представителей ведомств по обеспечению справедливого доступа к госслужбе и формированию профессионального резерва кадров наряду с повышением требований к кандидатам для дальнейшей реализации госкадровой политики», — говорится в сообщении.

По итогам данного совещания с учетом рекомендаций секретариата Совета безопасности решено внести изменения в положения о порядке проведения конкурса и формирования резерва кадров правоохранительных органов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187787/
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