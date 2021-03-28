29 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

8.00-17.00 — отрезки улиц Байтика Баатыра, Толстого, Панфилова;

9.00-17.00 — проспект Жибек Жолу, 328;

9.30-13.00 — жилмассив «Кок-Жар» (район, ограниченный улицами Кок-Жар, Куйручук, Шоокум, Шабдана Баатыра);

9.00-14.00 — отрезок улицы Термечикова;

9.30-17.00 — 9-й микрорайон, район, ограниченный улицами Байтика Баатыра, Кулатова, Элебаева, Толстого, 36а;

9.30-18.00 — отрезки улиц Целиноградской, Садовой, проспекта Жибек Жолу;

9.30-18.00 — отрезки проспекта Чингиза Айтматова, улиц Руставели, Славянской, Джунусалиева, 3-я линия, Новой, Юдахина, Ломоносова, Маликова, Совхозной, Алыбаева, Захарьева, Гагарина, Термечикова, Репина, Хоперской, Дагестанской, Айни, Табалдиева, Джаманбаева, Ленской, Фучика, Профсоюзной;

10.00-16.00 — жилмассив «Бакай-Ата»;

10.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Эр-Тайлак, Ак-Тан);

12.30-15.30 — улица Ахунбаева, 92, 92а, 92б;

15.00-17.00 — отрезки улиц Горького, Жукеева-Пудовкина, Карасаева, Элебаева, Медерова, переулки Гвардейский, Садовый, Уфимский, Береговой, Гранитный.