29 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 8.00-17.00 — отрезки улиц Байтика Баатыра, Толстого, Панфилова;
- 9.00-17.00 — проспект Жибек Жолу, 328;
- 9.30-13.00 — жилмассив «Кок-Жар» (район, ограниченный улицами Кок-Жар, Куйручук, Шоокум, Шабдана Баатыра);
- 9.00-14.00 — отрезок улицы Термечикова;
- 9.30-17.00 — 9-й микрорайон, район, ограниченный улицами Байтика Баатыра, Кулатова, Элебаева, Толстого, 36а;
- 9.30-18.00 — отрезки улиц Целиноградской, Садовой, проспекта Жибек Жолу;
- 9.30-18.00 — отрезки проспекта Чингиза Айтматова, улиц Руставели, Славянской, Джунусалиева, 3-я линия, Новой, Юдахина, Ломоносова, Маликова, Совхозной, Алыбаева, Захарьева, Гагарина, Термечикова, Репина, Хоперской, Дагестанской, Айни, Табалдиева, Джаманбаева, Ленской, Фучика, Профсоюзной;
- 10.00-16.00 — жилмассив «Бакай-Ата»;
- 10.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Эр-Тайлак, Ак-Тан);
- 12.30-15.30 — улица Ахунбаева, 92, 92а, 92б;
- 15.00-17.00 — отрезки улиц Горького, Жукеева-Пудовкина, Карасаева, Элебаева, Медерова, переулки Гвардейский, Садовый, Уфимский, Береговой, Гранитный.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 8.00-17.00 — село Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Сельсоветская, Садовая, Набережная, Виноградная, Южная, Нижняя, Коммунарская, Подгорная, Солнечная, Ключевая, Прохладная, Сельповская, переулки Маслопромский, Сельповский, Виноградный, Южный, Зеленый, Ключевой, тупик Алма-Атинский);
- 9.00-13.00 — села Аламедин (улицы Алма-Атинская, Горького, Набережная, 141, 143, 145, 147, 149, 151), Васильевка (улицы Комсомольская, Набережная, Солто-Ата), Ленинское (улицы Коммунарская, Речная);
- 11.00-17.00 — село Аламедин (улицы Гоголя, Чернышевского, Набережная);
- 13.00-17.00 — село Кара-Жыгач (улица Кондучалова);
- 9.00-17.00 — села Нижняя Ала-Арча (улица Панфилова, переулок Больничный), Кок-Жар (улицы Уметалиева, Алымбаева), Пригородное (улицы Ынтымак, Новая, Эркиндик), Арашан (улицы Кошокбека, Проектируемая), Байтик (улицы Новостройка, Суюмбаева, Пионерская, Тупик, жилмассив);
Сокулукский РЭС
- 8.30-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Токтогула, Советская, Пограничная, Кирова, Полярная, Северная, Ала-Арчинская, тупики Токтогула, Советский), Новопавловка (улицы Фрунзе, Крупской, Гагарина, Баетова);
- 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Полярная, Гагарина, Комсомольская, Иссык-Кульская, Октябрьская, Ленина, переулок Ленина), Арал (улица Картанбаева), Джаны-Джер (улицы Айтматова, Школьная, Фрунзе, Зеленая, жилмассивы «Ынтымак», «Правда»), поселок Зеленый (улицы Полевая, Промышленная, Центральная);
- 8.30-18.00 — село Студенческое (улицы Юбилейная, Комсомольская, Артезианская, Южная, Садовая, Намазалы ажы, Беговая);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Сретенка (улица Токтогула), Садовое (улица Октябрьская), Беловодское (улица Королева);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — села Сосновка (улицы Первомайская, Набережная, МИС), Ийри-Суу (улица Восточная);
- 8.30-12.00 — Кара-Балта (улицы Федорова, Кирова, Космодемьянской, Фрунзенская, Панфилова, Свердлова, Дружбы, Стадионная, Целинная);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Первомайское (улицы Советская, Пионерская, Садовая, Прудовая, Ынтымак), Туз (улицы Дербишева, Жунушева), Дмитриевка (улица Фрунзе);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ак-Бешим (улицы Туткабаева, Ленина), Кошой (улицы Нооруз, Жума уулу Мукая).
3Ошская область
- 8.00-17.00 — сельская управа Жошолу, села Барын, Межколхоз, Аэропорт, Арал, Кара-Кокту, Капчыгай.
4Баткенская область
- 8.00-17.00 — Кызыл-Кия (улицы Жусубалиева, Пионерская, Стахановская, Кыргызстан, Техникумская, Школьная, Машзавод, Кулатова, Свердлова, Хрипченко, Биримдик, участок «Кунгей»).