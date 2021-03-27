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Общество

28 марта: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Ошэлектро».

1
Ошская область
  • 8.00-17.00 — сельские управы Салам-Алик, Колдук, Жалпак-Таш, Кара-Таш, город Кара-Суу (улицы Ленина, Пушкина, Нурахунова, Ошская, Узгенская, Айтиева, Азимова, Коммунистическая, Навои, Комсомольская, Алайская, Фрунзе, Заводская, Хлопкозаводская, микрорайон, районная больница, районный отдет милиции).
2
Баткенская область
  • 8.00-17.00 — город Баткен (кварталы МСО, СМУ, «Аэропорт»), сельская управа Катран.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187777/
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