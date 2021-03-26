27 марта: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Ошэлектро».

1 Ошская область Ошская область 8.00-17.00 — сельские управы Салам-Алик, Жалпак-Таш, города Кара-Суу (улицы Ленина, Пушкина, Нурахунова, Ошская, Узгенская, Айтиева, Азимова, Коммунистическая, Навои, Комсомольская, Алайская, Фрунзе, Заводская, Хлопкозаводская, микрорайон, районная больница, районный отдет милиции), Ноокат, села Арык-Тейит, Правда, Баглан, Ак-Чал, Таш-Булак, Ак-Терек, Кызыл-Булак, Кожо-Арык, Абшыр-Сай, Медресе, Жаилма, Додон, Кызыл-Октябрь, Меркит, Нарай, Он-Эки-Бел айылдары. 2 Баткенская область Баткенская область 8.00-17.00 — город Кызыл-Кия (1-й микрорайон, улицы Спортивная, Кулатова, Жусубалиева, Заводская, Кыргызстан, Асаналиева, Молодежная, Гагарина, Ленина, Хрипченко, Новая, Привокзальная, Комсомольская, Советская, Маяковского, Чехова, Султанова, Масалиева, Нооруз), сельские управы Суу-Башы, Кыштут, Дара.