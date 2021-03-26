В Ноокене экстремисты отреклись от своих убеждений

В Ноокене члены запрещенной организации отреклись от экстремистских убеждений. Об этом сообщает УВД Джалал-Абадской области.

По его данным, в рамках проведения операции «Экстремист» в регионе выявлены 24 факта. Установлена причастность двоих жителей Ноокенского района к деятельности запрещенного на территории Кыргызстана религиозно-экстремистского течения «Хизб ут-Тахрир».

С экстремистами провели разъяснительную работу, в результате они публично признали ошибочность своих взглядов, призвали верующих и бывших единомышленников не нарушать закон.

В настоящее время в области на учете ОВД состоят 533 активных члена экстремистских организаций, из них 493 человека зарегистрированы как члены «Хизб ут-Тахрира».