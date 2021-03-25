26 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-13.00 — отрезки улиц Токтогула, Герцена, Гоголя;

9.00-17.00 — улица Логвиненко, 59;

9.00-18.00 — отрезки улиц Баетова, Жумабека, Осмонкула, переулки Урожайный, Аламединский;

9.30-12.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Горького, Виноградная, Кара-Жыгач);

9.30-13.00 — отрезки улиц Красной, Щорса, Кочкорской, Алтымышева, Садырбаева, Строительной, Толстого, Островского, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Шералиева, Кожомкулова), «Ынтымак» (улицы Боз-Болток, Эркин-Тоо);

9.30-14.00 — отрезки улиц Ташкумырской, Ахунбаева, Токтоналиева;

9.30-17.00 — отрезки улиц Целиноградской, Фрунзе, Лермонтова, Саратовской, Кольбаева, Малдыбаева, Саманчина, Суеркулова, Абдумомунова, Кулиева, Зеленой, Пушкина, Ала-Арчинской, Фрунзе;

9.30-18.00 — отрезки улиц Маяковского, Элебесова, Тойгонбаева, Маликова, Ломоносова, Гагарина, переулки Керченский, Читинский, Нерченский, Амурский;

10.00-18.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Ялтинской, Джалиля, Садовой, Кантемирова, Веселой, Пархоменко, Салиевой, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Шербет, Эр-Тайлак, Кара-Кужур, Ак-Туз);

12.30-17.00 — село Чон-Арык (улицы Северная, Семетей, Ульновская, переулок Шушенский).

2 Чуйская область Чуйская область Аламединский РЭС 9.00-17.00 — cела Кок-Жар (улицы Уметалиева, 247-й контур), Таш-Добо (улица Больничная), Нижняя Ала-Арча (улица Панфилова);

9.00-14.00 — cела Маевка (улицы Молодая Гвардия, Садовая, Курманалиева, Октябрьская), Лебединовка («Городок энергетиков»), Ленинское (улицы Алма-Атинская, Набережная, Коммунарская, Подгорная, район больницы), Луговое, Башкара-Суу, Джал; Сокулукский РЭС 8.30-17.00 — cела Военно-Антоновка (улицы Северная, Кирова, Пограничная, Полярная, Ала-Арчинская), Новопавловка (улицы Советская, Колхозная, Свердлова, Фрунзе, детсад);

9.30-18.00 — cела Асылбаш (улицы Ленина, Доолот, Жайчи, Сурабалды, имени Крупской, Тоголок, Бира, Мира, Омурбека, Шамши, Кашка-Суу, Иманкулова, Сураналы, Ноорузбая, Шопокова, Новая, Кайназаровой, Оторова, Жаны-Турмуш), Тош-Булак (улица Советская);

9.00-17.00 — поселок Восточный (улицы Новостройка, Гагарина, Киргизская, МТФ-2), cела Джаны-Джер (улицы 8-9-й Распред, МТФ-2а, Акжар, Молодая Гвардия), Кызыл-Туу (улицы Ибраимова, Кенжебек, Шаршенбай), Сокулук (улицы 40 лет Победы, Фрунзе, Ленина);

9.00-18.00 — cела Манас (улицы Гагарина, Западная, Комсомольская, Новая, Заводская, Зеленая, Пионерская, Средняя), Кызыл-Туу (улицы Проектируемая, Исмаила, Конок, Табышалиева, Шаршембай, Кенжебека, Бекбоева, Якупбаева, Жылжымышева); Московский РЭС 9.00-17.00 — cела Бала-Айылчы (улицы Гагарина, Термечикова), Маловодное, Беловодское (улица Крупской), Садовое (улицы Советская, Фрунзе);

9.30-17.00 — cела Петровка, Ан-Арык, Кызыл-Туу, Предтеченка; Жайылский РЭС 8.30-17.00 — cела Ийри-Суу (улицы Восточная, БЧК, барак), Петропавловка (улицы Советская, Ленина, Фрунзе, Комсомольская, Пограничная), Новониколаевка (улицы Бедного, Восточная);

8.30-12.00 — Кара-Балта (квартал «Бакай», улицы Шопокова, Пионерская, Гоголя, Тольятти, Абая, Маяковского, Чайкиной, Космическая, Толстого, Свердлова, Железнодорожная, Джамбула);

13.00-17.00 — Кара-Балта (улицы Шопокова, Дружбы, Горная); Кантский РЭС 9.00-17.00 — cела Первомайская (улицы Советская, Пионерская, Герцена, Южная, Береговая), Туз (улицы Дербишева, Осмонова, Кадыке у. Биляла, Жунушева); Чуйский РЭС 9.00-18.00 — село Калиновка (улица Токтосун); Иссык-Атинский РЭС 9.00-17.00 — cела Красный Восток, Чолпон, Кенеш (улица Ленина), Юрьевка;

10.00-17.00 — cело Кен-Булун (улица Северная). 3 Ошская область Ошская область 8.00-17.00 — села Барын, Ак-Чабуу, Кырк-Кол, Жатан, Перевал, Атамерек, Осор, Калдай, Шалдырама, Бобби, Катта-Тал, Адыр, Медресе, Жаилма, Додон, Кызыл-Октябрь, Меркит, Нарай, Он-Эки-Бел, сельские управы Жалпак-Таш, Кара-Таш, Мангыт, город Кара-Суу (улицы Ленина, Пушкина, Нурахунова, Ошская, Узгенская, Айтиева, Азимова, Коммунистическая, Навои, Комсомольская, Алайская, Фрунзе, Заводская, Хлопкозаводская, микрорайон, районная больница, отделение милиции). 4 Баткенская область Баткенская область 8.00-17.00 — Кызыл-Кия ( 13-й микрорайон, улицы Токтогула, Гагарина, Кольцевая, Маяковского, Чехова, Султанова, Строительная, Горького), сельские управы Суу-Башы, Кыштут, Дара, Катран.

5 Таласская область Таласская область