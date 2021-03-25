Женщины и молодежь по-прежнему остаются в Кыргызстане уязвимыми группами

Представители правозащитного центра «Бир дуйно Кыргызстан» приняли участие в ежегодной сессии Комиссии ООН по положению женщин. Они отмечают, что ключевой угрозой в стране является рост религиозного фундаментализма, который сказывается на ухудшении ситуации с правами женщин и молодежи.

По словам главы центра Толекан Исмаиловой, пандемия коронавируса открыла системные нерешенные проблемы, особенно в транзитных странах, как Кыргызстан, который расположен рядом с Китаем и странами Центральной Азии.

«Как никогда женщины, молодежь и уязвимые группы граждан ощутили, начиная с семей до глобального уровня, новые вызовы, риски и угрозы. Используя религию или ее культуру как оправдание, консервативные группы продвигают реакционные законы и традиционную практику, которые ухудшают положение женщин и способствуют избеганию преступников от наказания. Этнические и религиозные меньшинства, а также ЛГБТ-сообщества регулярно сталкиваются с вызовами и угрозами», — отметила Толекан Исмаилова.

Правозащитники озвучили ряд рекомендаций правительству:

принятие межсекторальной концепции безопасности, разработанной с учетом совмещения гендерных и других категорий идентичности и особенностей местного, регионального и международного контекста;

выделение средств на осуществление национального плана действий (НПД);

разработка системы мониторинга и оценки, которая будет четко определять обязанности и устанавливать конкретные цели, показатели и сроки осуществления ключевых мероприятий по обеспечению мира и безопасности;

всестороннее и эффективное вовлечение гражданского общества в осуществление НПД по вопросам мира и безопасности на национальном и международном уровнях;

содействие структурным изменениям в обществе, направленным на создание более мирного общества, в большей степени учитывающего гендерные аспекты;

Правозащитники отметили: ключевой трагедией остается системная безнаказанность чиновников, которые нарушают права и свободы человека, особенно женщин, девочек и уязвимых групп.