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Общество

Отопление в Бишкеке пока отключать не будут, а в городе Ош уже завтра прекратят

Отопление в Бишкеке пока отключать не будут. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, состоялось плановое заседание оперативного штаба по прохождению осенне-зимнего периода во главе с вице-мэром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Жамалбеком Ырсалиевым.

«Рассмотрен вопрос определения сроков окончания отопительного сезона 2020-2021 года в столице. По утвержденным критериям, отключение потребителей от теплоснабжения начинается при среднесуточной температуре воздуха на улице выше +8 градусов в течение пяти суток подряд.

По данным агентства по гидрометеорологии при МЧС​ в ближайшие пару дней среднесуточная температура воздуха составит в пределах +13-16 градусов. Однако с 26 марта до 2 апреля ожидается неустойчивая погода, интенсивные осадки, понижение температуры воздуха до −3 ночью, днем температура будет в пределах +3-8 градусов», — проинформировали в мэрии.

В муниципалитете добавили, что медики городского управления здравоохранения и эпидемиологи ЦГСЭН отметили небольшой прирост заболевших COVID-19, также увеличение обращений горожан с симптомами ОРВИ.

Предложено отложить сроки прекращения подачи тепла и повторно рассмотреть вопрос завершения​ отопительного периода 2 апреля.

Агентству по гидрометеорологии при МЧС рекомендовано подготовить прогноз погоды по Бишкеку до 10 апреля 2021 года.

В Оше решили завершить отопительный сезон уже завтра. Об этом сообщается на официальном аккаунте муниципалитета в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187479/
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