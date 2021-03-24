25 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
1Бишкек
- 9.00-14.00 — отрезки улиц Шопокова, Токтогула;
- 9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Эртайлак, Кара-Кужур, Шербет, Актуз);
- 9.00-17.00 — улица Логвиненко, 57;
- 9.30-11.30 — микрорайон «Тунгуч», 1-4, 12, 15, 17, 17/2, 19, 16/1;
- 9.30-14.30 — отрезки улиц Суванбердиева, Юнусалиева, Медерова, Матросова, Скрябина, переулки Елецкий, Найманбаева;
- 9.30-17.00 — отрезки проспекта Чуй, улиц Суеркулова, Малдыбаева, Тоголока Молдо, Киевской, Логвиненко, Дастан, Сейил, Жаштык, Медина, Жеткинчек, Тендик, Боталиева, Кулиева, Максат, Республиканской, Мыскал, жилмассив «Колмо»;
- 9.30-15.00 — отрезки улиц Малиновой, Федорова, переулок Мирный;
- 9.30-18.00 — микрорайон «Джал-15», жилмассив «Балбан-Таймаш», отрезки улиц Ахунбаева, Курчатова, Репина, Гагарина, Дагестанской, Хоперской, Профсоюзной, Сыдыгалиева, Лумумбы, Кустанайской, Кронштадтской, Волховской, Славянской, Курманджан Датки;
- 10.00-18.00 — отрезки улиц Коллективной, Элебесова, переулки Львовский, Февральский;
- 11.00-14.30 — отрезки улиц Валиханова, Горького;
- 12.00-17.00 — отрезки улиц Гоголя, Киевской, Герцена, Суюмбаева;
- 12.00-18.00 — отрезки улиц Боконбаева, Шопокова, Ибраимова;
- 13.00-15.00 — отрезки улиц Койбагарова, Ахунбаева, Жукеева-Пудовкина, Бектенова, переулки Тобольский, Предгорный;
- 14.00-16.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Шоокум, Молдокулова, Куйручук);
- 15.00-17.00 — 5-й микрорайон, детсад № 138, школа № 3.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 8.00-17.00 — села Ленинское (улицы Алма-Атинская, Восточная, Коммунарская, Речная, Новосельская, Набережная, Новая, Виноградная, Подгорная, Малая ГЭС, Мостовая, ПМК-3, тупик Алма-Атинский), Каирма (улицы Актюбинская, Каирминская, Строительная), Дачное (улицы Ленина, Шевченко, Рыбака, Новая, 40 лет Победы, Чехова, Строительная, Жукова, Северная, Ломоносова, Восточная, Береговая), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская, Строительная, переулок Чуйский, жилмассив «16 га»), Восток (улицы Карла Маркса, Весенняя, Молодежная, Крупская, Ленина, Мирная, Тельмана), Садовое (улицы 8 Марта, Учхозная, Кара-Суйская, Мыканская, Гидровская, переулок Бегалиева), Аламедин (улицы Зеленая, Пролетарская, Суворова, Пушкина), Новостройка ГЭС-3;
Сокулукский РЭС
- 8.30-17.00 — села Новопавловка (улицы Колхозная, Фрунзе, Свердлова, Советская, детсад), Военно-Антоновка (улицы Фрунзе Пионерская, Пограничная, Советская, Токтогула);
- 8.30-12.00 — села Военно-Антоновка (улицы Крупская, МТФ, станция Сокулук), Манас (улицы Комсомольская, Зеленая, Широкая, Тупиковая, Пионерская, Западная);
- 9.00-17.00 — села Джаны-Джер (улицы МТФ-2А, Новая, Мичурина, Жукова, Строительная, Спортивная, Северная, Шопокова, Апасова, Правда, Лесная, Оторова, Бектоо, Садовая, Фрунзе, Свободы, Пионерская, Зеленая балка, Школьная, детсад, переулок Северный);
- 8.30-17.00 — села Сокулук (улицы Кирова, Свердлова, Фрунзе, Кайназаровой, Юбилейная, Полевая, Ленинградская, Весенняя, Школьная, Ошская, Достук, Победа, Набережная, Московская, Мира, Восточная, Проектируемая, Садовая, Шопокова, Батаева, переулки Ленинградский, Школьный, Московский, Юбилейный, Ленина, 60 лет Киргизии), Романовка (улицы Озерная, Фрунзе, Полевая, Комсомольская, Пионерская, Западная, Восточная, Московская, Юбилейная, Кирова, Набережная), город Шопоков (улицы Пионерская, Комсомольская, Гоголя, Токтогула);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Бала-Айылчы (улицы Гагарина, Термечикова) Маловодное, Беловодское (улицы Крупская), Садовое (улицы Советская, Фрунзе);
- 9.30-17.00 — села Петровка, Ан-Арык, Кызыл-Туу, Предтеченка;
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — села Сосновка, Петропавловка (улицы Пограничная, Краснооктябрьская, Крупская, Ключевая, Фрунзе, Советская), город Кара-Балта (улицы 8 Марта, Труда, Красноармейская, Первомайская, Суворова, Ломоносова, Узбекская, Лермонтова, Центральная, переулок Лермонтова);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Первомайская (улицы Советская, Пионерская, Герцена, Южная, Береговая), Туз (улицы Дербишева, Осмонова, Кадыке уулу Билял, Жунушева);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чуй, Шамшы (улица Речная);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Дружба, Красный Восток, Буденовка.
3Ошская область
- 8.00-17.00 — села Темир-Корук, Чечме-Сай, Нойгут, Уч-Кемпир, Киров, Кызыл-Тейит, Беш-Коргон, Тажы-Кыштак, Шакар-Кыштак, Дон-Кыштак, Дон-Тобо, Мин-Тамыр, Медресе, Жаилма, Додон, Кызыл-Октябрь, Меркит Нарай, Он-Эки-Бел, сельские управы Кара-Кульджа, Жылалды, Ийри-Суу, Заргер, города Кара-Суу (улицы Ленин, Пушкина, Нурахунова, Ошская, Узгенская, микрорайон), Ош ( жилмассив «Калинина», улицы Гастелло, Эшбаева, Абдыкадырова, Чкалова, Анара).
4Баткенская область
- 8.00-17.00 — город Кызыл-Кыя (микрорайоны «Восток», «Восток-2», 14-й, 15-й, школа, детский сад, село Джин-Джиган, улица Иорданская, Механизаторская, Мира, Кулатова, Тешик, Арык, Жаштык, Ак-Булак, 61-й разъезд), сельские управы Суу-Башы, Катран.