25 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-14.00 — отрезки улиц Шопокова, Токтогула;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Эртайлак, Кара-Кужур, Шербет, Актуз);

9.00-17.00 — улица Логвиненко, 57;

9.30-11.30 — микрорайон «Тунгуч», 1-4, 12, 15, 17, 17/2, 19, 16/1;

9.30-14.30 — отрезки улиц Суванбердиева, Юнусалиева, Медерова, Матросова, Скрябина, переулки Елецкий, Найманбаева;

9.30-17.00 — отрезки проспекта Чуй, улиц Суеркулова, Малдыбаева, Тоголока Молдо, Киевской, Логвиненко, Дастан, Сейил, Жаштык, Медина, Жеткинчек, Тендик, Боталиева, Кулиева, Максат, Республиканской, Мыскал, жилмассив «Колмо»;

9.30-15.00 — отрезки улиц Малиновой, Федорова, переулок Мирный;

9.30-18.00 — микрорайон «Джал-15», жилмассив «Балбан-Таймаш», отрезки улиц Ахунбаева, Курчатова, Репина, Гагарина, Дагестанской, Хоперской, Профсоюзной, Сыдыгалиева, Лумумбы, Кустанайской, Кронштадтской, Волховской, Славянской, Курманджан Датки;

10.00-18.00 — отрезки улиц Коллективной, Элебесова, переулки Львовский, Февральский;

11.00-14.30 — отрезки улиц Валиханова, Горького;

12.00-17.00 — отрезки улиц Гоголя, Киевской, Герцена, Суюмбаева;

12.00-18.00 — отрезки улиц Боконбаева, Шопокова, Ибраимова;

13.00-15.00 — отрезки улиц Койбагарова, Ахунбаева, Жукеева-Пудовкина, Бектенова, переулки Тобольский, Предгорный;

14.00-16.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Шоокум, Молдокулова, Куйручук);

15.00-17.00 — 5-й микрорайон, детсад № 138, школа № 3.