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Общество

В Кыргызстане хотят сократить срок обучения по профилактической стоматологии

В Кыргызстане хотят сократить срок подготовки кадров по специальности «Стоматология профилактическая» в организациях среднего профессионального образования. Соответствующий проект постановления правительства на общественное обсуждение вынесло Министерство здравоохранения и социального развития.

Как отмечается в справке-обосновании, сегодня срок обучения по этой специальности составляет два года десять месяцев. Первый набор абитуриентов на нее состоялся в 2018-м. После окончания обучения они получают квалификацию «Гигиенист стоматологический».

«При составлении учебного плана и программы по специальности «Стоматология профилактическая» преподаватели медколледжей столкнулись с проблемой нехватки количества дисциплин для изучения, приходилось увеличивать количество стоматологических дисциплин, хотя в этом не было острой необходимости», — сказали в ведомстве.

В МЗиСР добавляют, что в странах СНГ срок обучения по этой специальности составляет один год десять месяцев. Ведомство предлагает сократить срок обучения в колледжах на один год.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187454/
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