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Общество

Бутылки, пакеты, отходы. Что находят в городской канализации Бишкека

Бутылки, пакеты, отходы находят сотрудники Бишкекводоканала в городских канализационных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, сотрудники службы круглосуточно выезжают по заявкам горожан, оперативно устраняют мелкие аварии, утечку воды с водоводов и проводят другие работы.

«За последние выходные в круглосуточную службу Бишкекводоканала 1533 поступили 74 заявки от горожан», — отметили в муниципалитете.

В частности, в службу обратились жители микрорайона «Асанбай». Сотрудникам горводоканала пришлось вскрывать колодец и прочистить систему водоотведения. «Во время чистки в трубах находят самые различные «сокровища», например, в прошлый раз горожане пытались смыть в унитаз овощи и фрукты, бытовые отходы, пластиковые бутылки, пакеты и другой мусор», — сказали в мэрии.

В муниципалитете просят горожан не выбрасывать мусор в канализацию, не засорять ее.

«По любым вопросам относительно водоснабжения можно звонить в единый информационный центр БВК для обращений горожан по номеру 1533, кол-центр столичной мэрии 1840 и 1850, а фото- и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp 0554182185», — добавили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187443/
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