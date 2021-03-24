Картина, написанная роботом, будет выставлена на аукцион

Человекоподобный робот София, созданная компанией Hanson Robotics из Гонконга, снова попала в заголовки новостей. Как сообщают зарубежные СМИ, написанная Софией картина скоро будет выставлена на аукцион в форме цифрового кода NFT. Всего планируется продать три «произведения» такого рода.

Свои работы София создавала в сотрудничестве с 31-летним итальянским цифровым художником Андреа Боначето, известным своими красочными портретами, на некоторых из которых изображены знаменитые люди, например, генеральный директор Tesla Илон Маск. София объединила элементы из произведений Боначето, истории искусства и собственных рисунков, выполненных от руки.

«В своем искусстве я использую трансформаторные сети и генетические алгоритмы, а также другие виды вычислительного творчества. Мои алгоритмы выводят уникальные шаблоны, которых раньше в мире не было. Так что я считаю, что машины могут быть креативными», — заявила робот.

Цифровая работа, получившая название Sophia Instantiation, представляет собой 12-секундный файл MP4, демонстрирующий эволюцию портрета Андреа Боначето в цифровую картину Софии. Работы получили уникальный идентификатор, делающий их уникальными и невоспроизводимыми. Робот выразила надежду на то, что людям понравится ее работа, и в будущем София сможет сотрудничать с человечеством по новым и интересным направлениям.

Напомним, София — разработка компании Hanson Robotics. Человекоподобный робот был активирован в 2015 году. В одном из интервью у Софии спросили, собирается ли она убивать людей, на что андроид ответил положительно.