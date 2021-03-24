00:08
USD 84.80
EUR 100.90
RUB 1.13
Общество

Картина, написанная роботом, будет выставлена на аукцион

Человекоподобный робот София, созданная компанией Hanson Robotics из Гонконга, снова попала в заголовки новостей. Как сообщают зарубежные СМИ, написанная Софией картина скоро будет выставлена на аукцион в форме цифрового кода NFT. Всего планируется продать три «произведения» такого рода.

Свои работы София создавала в сотрудничестве с 31-летним итальянским цифровым художником Андреа Боначето, известным своими красочными портретами, на некоторых из которых изображены знаменитые люди, например, генеральный директор Tesla Илон Маск. София объединила элементы из произведений Боначето, истории искусства и собственных рисунков, выполненных от руки.

«В своем искусстве я использую трансформаторные сети и генетические алгоритмы, а также другие виды вычислительного творчества. Мои алгоритмы выводят уникальные шаблоны, которых раньше в мире не было. Так что я считаю, что машины могут быть креативными», — заявила робот.

Цифровая работа, получившая название Sophia Instantiation, представляет собой 12-секундный файл MP4, демонстрирующий эволюцию портрета Андреа Боначето в цифровую картину Софии. Работы получили уникальный идентификатор, делающий их уникальными и невоспроизводимыми. Робот выразила надежду на то, что людям понравится ее работа, и в будущем София сможет сотрудничать с человечеством по новым и интересным направлениям.

Напомним, София — разработка компании Hanson Robotics. Человекоподобный робот был активирован в 2015 году. В одном из интервью у Софии спросили, собирается ли она убивать людей, на что андроид ответил положительно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187438/
просмотров: 262
Версия для печати
Материалы по теме
Цифровую картину современного художника продали за рекордные $70 миллионов
Анджелина Джоли за рекордную сумму продала картину Черчилля
Кабинет спикера парламента депутаты разыграли на аукционе. Кому он достался
В Бишкеке пройдут онлайн-аукционы по сдаче в аренду муниципального имущества
Принадлежавший Трампу автомобиль Ferrari выставили на аукцион
Полкило первой черешни 2021 года продали почти за $10 тысяч
Художник показал, как видит вечерние улицы близорукий человек
В Китае поссорились роботы-библиотекари
Ролик с танцем роботов Boston Dynamics набирает популярность в Сети
На аукцион выставлено месторождение угля Джиль-Чырак
Популярные новости
Как филиппинка стала кыргызской келин, но&nbsp;к&nbsp;местным обычаям так и&nbsp;не&nbsp;привыкла Как филиппинка стала кыргызской келин, но к местным обычаям так и не привыкла
Развод после аварии. Известные певцы Нурлан Насип и&nbsp;Асель Кадырбекова расстались Развод после аварии. Известные певцы Нурлан Насип и Асель Кадырбекова расстались
Чем болеет Райымбек Матраимов и&nbsp;почему его охраняют непонятные люди Чем болеет Райымбек Матраимов и почему его охраняют непонятные люди
Повышение тарифа на&nbsp;проезд. Почему это нельзя сделать по&nbsp;закону Повышение тарифа на проезд. Почему это нельзя сделать по закону
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! приглашает молодежь на&nbsp;работу Мобильный оператор О! приглашает молодежь на работу
MegaCom продолжает наращивать покрытие сети&nbsp;4G MegaCom продолжает наращивать покрытие сети 4G
Улучшения 4G&nbsp;LTE-сети О! в&nbsp;феврале ощутили более миллиона кыргызстанцев Улучшения 4G LTE-сети О! в феврале ощутили более миллиона кыргызстанцев
В&nbsp;АПЗИ подписано соглашение о&nbsp;партнерстве с&nbsp;компаниями группы &laquo;Чаарат&raquo; В АПЗИ подписано соглашение о партнерстве с компаниями группы «Чаарат»
24 марта, среда
23:47
YouTube начал автоматически распознавать товары в видео и давать ссылки на них YouTube начал автоматически распознавать товары в видео...
23:20
Картина, написанная роботом, будет выставлена на аукцион
22:54
Эксперт рассказал, как избежать слежки через смартфоны
22:21
Пакеты на деревьях. Читатель показал мусор в Кемине
22:02
Осторожно, мошенники: преступники просят деньги от имени мэрии Бишкека