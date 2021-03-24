Влюбила бишкекчан в работу дворников. Казахское СМИ написало о Жибек Каракеевой

Казахстанский отраслевой онлайн-журнал о пиар и коммуникациях PR Drive опубликовал статью о пресс-секретаре муниципального предприятия «Тазалык» Жибек Каракеевой.

В статье рассказывают, как пиар-специалист из Бишкека влюбила в работу дворников весь город.

«В Бишкеке живет удивительный человек и замечательный пиар-специалист Жибек Каракеева, пресс-секретарь муниципального предприятия «Тазалык». У нее в Facebook 10 тысяч подписчиков, в Instagram — 17,5 тысячи. Но дело не в этих цифрах, а в необыкновенной теплоте, с которой Жибек каждый день рассказывает о работе сотрудников «Тазалыка». Вот они убирают площадь Ала-Тоо в 1.00 1 января 2021 года, вот рано утром дружно выехали на уборку снега, которого много выпало за ночь, вот посыпают улицы солью с прикрепленным к машине фото знаменитого турецкого повара, а вот поют песню из «Иронии судьбы» на кыргызском языке», — говорится во вступлении статьи.

«Чтобы текст у пиарщиков был более правдоподобным, всю работу лучше проделывать самим и прочувствовать», — приводит издание слова Жибек, которая вместе с работниками «Тазалыка» выезжает укладывать брусчатку, убирать на улицах, сажать цветы и работать на мусоровозной машине.