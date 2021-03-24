В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 991 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и соцразвития.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 402 пациента, в больницах — 474. В том числе 18 человек — в крайне тяжелом состоянии, 133 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 319 человек (или 67,2 процента) — оценивают как средней тяжести, четыре человека находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 65 человек. В Бишкеке выписаны 26 человек, Чуйской области — 20, Ошской — 3, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 10, Джалал-Абадской — 3.

С начала марта 2020 года выздоровели 84 тысячи 339 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.