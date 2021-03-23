24 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.00 — 9-й микрорайон, 38, отрезки улиц Кулиева, Павлова, Чимкентской, Жумабека, Рыскулова, переулок Краснознаменный;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Шербет, Кара-Кужур, Безымянная, Жайыла Баатыра);

9.30-18.00 — отрезки улиц Тимирязева, Рыскулова, Табышалиева, Горького, Тыныстанова, Камчатской, Белгородской, Абаканской, Архангельской, Алыкулова, Астраханской, проспекта Дэн Сяопина, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Биримдик, Гагарина, Алыкулова, Бар-Булак, Гул-Ордо);

10.00-18.00 — отрезки улиц Низовой, Курманалиева, Джалиля, Шайыр, Ялтинской, Салиевой, Кантемировской, Садовой, Пархоменко, проспекта Жибек Жолу;

12.00-17.30 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Тон, Кок-Жар, Ой-Терскен, Ахунбаева);

13.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Исакеева, Дордой).