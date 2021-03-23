В Бишкеке усилен санитарный контроль из-за роста числа заболевших COVID-19

В Бишкеке усилен санитарный контроль, количество инспекций мобильных бригад по хозяйствующим субъектам увеличено. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета со ссылкой на вице-мэра столицы по социальным вопросам Айжан Чыныбаеву.

Отмечается, что за последние сутки в Бишкеке выявлено 56 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них у 46 человек подтвердился COVID-19, у остальных пневмония.

На 23 марта общее число выявленных случаев заболевших составило 29 тысяч 45, из них 13 тысяч 89 — пневмония.

«Эпидситуация под контролем, но нужно беречь друг друга, город. Мы напоминаем бизнесменам, что производственный контроль и ответственность за соблюдение санитарных требований возлагается на всех руководителей без исключения», — говорится в сообщении.