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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Алмазбек Атамбаев болеет, но заключения медиков о состоянии его здоровья нет

В Первомайском районном суде Бишкека должно было состояться судебное разбирательство по делу о строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Обвиняемого бывшего президента Алмазбека Атамбаева не доставили в суд.

Представитель конвойной службы сообщил, что заключенный ИК-47 не приехал в суд, поскольку болеет. Бывший президент написал записку, где просил рассматривать дело без него. Об этом был составлен очередной акт.

Адвокат Сергей Слесарев сообщил, что заключения медиков о состоянии здоровья Атамбаева нет.

«Медики не дали определенного заключения, кроме того, что есть в документах. Заключения, о котором говорит суд, врачи не дают, поскольку Атамбаев не осмотрен», — сказал Сергей Слесарев.

Гособвинитель отметил, что Атамбаев отказался от обследования и медики не могут принудительно его осмотреть.

Напомним, что в отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, по фактам коррупции и легализации преступных доходов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187316/
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Алмазбек Атамбаев болеет, но заключения медиков о состоянии его здоровья нет