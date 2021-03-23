15:51
USD 84.80
EUR 101.11
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 123,6 миллиона, умерли более 2,7 миллиона

За четверо суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 915 тысяч 486 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 123 миллиона 635 тысяч 513 человек. Больше всего зараженных в США (29 миллионов 867 тысяч 690), Бразилии (12 миллионов 47 тысяч 526), Индии (11 миллионов 646 тысяч 81), России (4 миллиона 416 тысяч 226), Франции (4 миллиона 358 тысяч 910), Великобритании (4 миллиона 315 тысяч 902), Италии (3 миллиона 390 тысяч 181), Испании (3 миллиона 228 тысяч 803), Турции (3 миллиона 35 тысяч 338), Германии (2 миллиона 678 тысяч 262) и Колумбии (2 миллиона 342 тысячи 278).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 70,1 миллиона человек. За четверо суток показатель вырос на 1 миллион 175 тысяч 181 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 722 тысяч 715. За четверо суток показатель вырос на 32 тысячи 775 человек. В том числе в США всего скончались 542 тысячи 888 человек, Бразилии — 295 тысяч 425, Мексике — 198 тысяч 239, Индии — 159 тысяч 967, Великобритании — 126 тысяч 411, Италии — 105 тысяч 328.

В Кыргызстане зарегистрировали 87 тысяч 537 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 284 тысячи 138, Узбекистане — 81 тысячу 446, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187270/
просмотров: 339
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке усилен санитарный контроль из-за роста числа заболевших COVID-19
Для зараженных COVID-19 свободны 216 коек в медучреждениях Бишкека
Местные выборы и референдум. Минздрав и ЦИК разработали алгоритм действий
В Кыргызстане коронавирусом болеют 826 человек, 149 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился один медработник
В Кыргызстане выявили 75 новых случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 87 537
ВОЗ обеспокоена ростом заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире
COVID-19. Главу горздрава Бишкека требуют привлечь к ответственности
Для зараженных COVID-19 свободны 216 коек в медучреждениях Бишкека
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился один медработник
Популярные новости
Как филиппинка стала кыргызской келин, но&nbsp;к&nbsp;местным обычаям так и&nbsp;не&nbsp;привыкла Как филиппинка стала кыргызской келин, но к местным обычаям так и не привыкла
Развод после аварии. Известные певцы Нурлан Насип и&nbsp;Асель Кадырбекова расстались Развод после аварии. Известные певцы Нурлан Насип и Асель Кадырбекова расстались
В&nbsp;пандемию каждый депутат БГК получил по&nbsp;3&nbsp;миллиона сомов? Проверяем В пандемию каждый депутат БГК получил по 3 миллиона сомов? Проверяем
Никто вас не&nbsp;защитит. Бизнесмен из&nbsp;Турции призвал не&nbsp;инвестировать в&nbsp;Кыргызстан Никто вас не защитит. Бизнесмен из Турции призвал не инвестировать в Кыргызстан
Бизнес
СМУ &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;&nbsp;&mdash; газификация под ключ СМУ «Газпром Кыргызстан» — газификация под ключ
GMW-2021: &laquo;Керемет Банк&raquo; приглашает на&nbsp;уникальную нумизматическую выставку GMW-2021: «Керемет Банк» приглашает на уникальную нумизматическую выставку
Топ-5 смартфонов этой весны: выбирайте лучшее в&nbsp;O!Store Топ-5 смартфонов этой весны: выбирайте лучшее в O!Store
Мобильный оператор&nbsp;О! поздравляет Кыргызстан с&nbsp;праздником Нооруз! Мобильный оператор О! поздравляет Кыргызстан с праздником Нооруз!
23 марта, вторник
15:43
«Кармен-сюита» в Бишкеке. Зрителей ждет танцевальный сюрприз «Кармен-сюита» в Бишкеке. Зрителей ждет танцевальный сю...
15:39
В Бишкеке усилен санитарный контроль из-за роста числа заболевших COVID-19
15:15
В Бишкеке произошла авария с участием такси. Машина всмятку
14:59
СМУ «Газпром Кыргызстан» — газификация под ключ
14:48
Алмазбек Атамбаев болеет, но заключения медиков о состоянии его здоровья нет