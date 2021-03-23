COVID-19 в мире. Заразились более 123,6 миллиона, умерли более 2,7 миллиона

За четверо суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 915 тысяч 486 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 123 миллиона 635 тысяч 513 человек. Больше всего зараженных в США (29 миллионов 867 тысяч 690), Бразилии (12 миллионов 47 тысяч 526), Индии (11 миллионов 646 тысяч 81), России (4 миллиона 416 тысяч 226), Франции (4 миллиона 358 тысяч 910), Великобритании (4 миллиона 315 тысяч 902), Италии (3 миллиона 390 тысяч 181), Испании (3 миллиона 228 тысяч 803), Турции (3 миллиона 35 тысяч 338), Германии (2 миллиона 678 тысяч 262) и Колумбии (2 миллиона 342 тысячи 278).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 70,1 миллиона человек. За четверо суток показатель вырос на 1 миллион 175 тысяч 181 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 722 тысяч 715. За четверо суток показатель вырос на 32 тысячи 775 человек. В том числе в США всего скончались 542 тысячи 888 человек, Бразилии — 295 тысяч 425, Мексике — 198 тысяч 239, Индии — 159 тысяч 967, Великобритании — 126 тысяч 411, Италии — 105 тысяч 328.

В Кыргызстане зарегистрировали 87 тысяч 537 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 284 тысячи 138, Узбекистане — 81 тысячу 446, Таджикистане — 13 тысяч 308.