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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане коронавирусом болеют 826 человек, 149 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 826 человек. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздравсоцразвития Айнура Акматова.

По ее словам, амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 367 пациентов, в больницах — 459. В том числе 18 человек — в крайне тяжелом состоянии, 131 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 304 человека — оценивают как средней тяжести, шесть человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровел еще 51 человек. В Бишкеке выписаны 27 человек, Чуйской области — 18, Ошской — 5, Джалал-Абадской — 1.

С начала марта 2020 года выздоровели 84 тысячи 274 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187252/
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