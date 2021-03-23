ВОЗ обеспокоена ростом заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире

Количество случаев COVID-19 в мире растет пятую неделю подряд, рост смертности от вируса также вызывает озабоченность. Об этом заявила на брифинге глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, передает РИА Новости.

По ее словам, за последнюю неделю количество новых случаев заболевания в мире по сравнению с предыдущей увеличилось на 8 процентов.

Мы сейчас наблюдаем рост распространения в четырех из пяти регионов ВОЗ. Рост идет пятую неделю подряд по всему миру. Мария Ван Керкхове

По ее данным, в Европе рост заражения составил 12 процентов, в основном за счет британского штамма. В Юго-Восточной Азии количество новых случаев выросло на 49 процентов, в Западно-Тихоокеанском регионе — 29 процентов, в Восточном Средиземноморье — 8 процентов.

Мария Ван Керкхове добавила, что в течение шести недель ВОЗ отмечала снижение смертности. Однако в последние недели смертность вновь начала расти по всему миру, что вызывает большую озабоченность.

Напомним, 19 марта Еврокомиссия официально заявила о начале третьей волны коронавируса. В Европе все больше стран объявляют жесткий локдаун и фиксируют рекордные показатели заболеваемости.