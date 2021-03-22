В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 806 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 360 пациентов, в больницах — 446. В том числе 19 человек — в крайне тяжелом состоянии, 125 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 298 человек (или 66,8 процента) — оценивают как средней тяжести.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 38 человек. В Бишкеке выписаны 20 человек, Оше — 1, Чуйской области — 11, Ошской — 3, Иссык-Кульской — 3.

С начала марта 2020 года выздоровели 84 тысячи 223 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.