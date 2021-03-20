В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 758 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 363 пациента, в больницах — 395. В том числе 18 человек — в крайне тяжелом состоянии, 98 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 277 человек (или 70,1 процента) — оценивают как средней тяжести.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 46 человек. В Бишкеке выписаны 23 человека, Оше — 1, Чуйской области — 17, Иссык-Кульской — 5.

С начала марта 2020 года выздоровели 84 тысячи 130 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.