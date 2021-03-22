23 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

8.00-17.00 — отрезки улиц Краснодонцева, Малышева, Багратиона, Минской, переулок Беломорский;

9.30-17.00 — 9-й микрорайон, 40а, отрезки улиц Лумумбы, Нижняя, Табалдиева, Джаманбаева, Джунусалиева, Руставели, 3-я линия, Юдахина, проспект Чингиза Айтматова, жилмассив «Колмо» (улицы Медина, Жеткинчик, Тендик, Сейил, Боталиева, Дастан, Жаштык);

9.30-18.00 — жилмассивы «Дордой-2», «Келечек» (часть), «Энесай» (часть), «Арча-Бешик» (улицы Тогуз-Тутун), отрезки улиц Курчатова, Коперника, Садырбаева, Осмонкула, Алма-Атинской, район рынка «Чекиш-Ата»;

10.00-17.30 — отрезки улицы Ибраимова, Табачной, Суюмбаева, Куренкеева, Жуковского, переулок Авангардный.

2 Чуйская область Чуйская область Аламединский РЭС 9.00-12.00 — села Малиновка, Кашка-Суу, Ак-Тюз;

9.00-17.00 — села Кок-Жар (жилмассив «Торт-Гуль», улицы Мадиева, Кумушалиева, Куйукова, Куланова, Кийизбаева, Колбаева, Алапаева, Тулеева), Аламедин (улица Набережная), Васильевка (улицы Комсомольская, Фрунзе, Октябрьская);

13.00-17.00 — села Луговое (улицы Мирная, Тенистая, Луговая, Вишневая, Новостройка), Константиновка, Маевка (улицы Ала-Арчинская, Дачная, 8 Марта, Молодая Гвардия, переулок Дачный), Пригородное (улицы Первомайская, Садовая, Юбилейная, Космонавтов, 1/2, Строительная, 14, Арсланбоб, 15), дачи «Достук» (6-10-я линии); Сокулукский РЭС 9.00-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Токтогула, Фрунзе, Пионерская, Пограничная, Советская), Маловодное (улицы Новая, Ленина), Чон-Джар (улица Термечикова), Джаны-Джер (улицы 8-9-й Распред, МТФ-2А, Акжар, Молодая Гвардия), Манас (улицы Гагарина, Западная, Зеленая, Комсомольская, Заводская), Арал (улица Картамбаева), Сокулук (улицы Ленина, Свердлова, Фрунзе, 60 лет Киргизии), поселок Восточный (улицы Гагарина, МТФ-2, Киргизская, Новостройка);

12.30-17.00 — село Романовка (улицы Советская, Юбилейная, Фрунзе); Московский РЭС 9.00-17.00 — села Бала-Айылчы (улицы Гагарина, Термечикова), Спартак (кошары), Ак-Соок, Ак-Суу (улицы Логвиненко, Чкалова, Заречная, Токтогула, Центральная, Льва Толстого, Ватутина, Есенина, Дмитрева, Пролетарская, Горького Парковая, Косечкина, Тополева, Пржевальского, Мира), Беловодское (улица Кирова), Садовое (улица Прогресс); Панфиловский РЭС 9.00-17.00 — села Чалдыбар (улицы Ленина, Фабричная), Кюрпюльдек (улица Канкожоева); Жайылский РЭС 8.30-17.00 — села Федоровка, Джекен, Джон-Арык, Алексеевка (улицы Фрунзенская, Школьная), Ири-Суу (улица Центральная), город Кара-Балта (улицы Калинина, Горького); Кантский РЭС 9.00-17.00 — села Дмитриевка (улицы Чапаева, Ленина, Фрунзе, Новая, Садовая, Нальчик), Интернациональное (улица Первомайская); Чуйский РЭС 9.00-17.00 — села Чуй (улицы Новооктябрьская, Клубная, Межевая), Кошой (улица Мукая).