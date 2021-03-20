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Общество

В Оше 23 и 24 марта пройдет международная образовательная ярмарка

В Оше 23 и 24 марта пройдет международная образовательная ярмарка. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета южной столицы.

По ее данным, абитуриентам предоставят актуальную информацию по различным направлениям в образовании: техническому, гуманитарному, аграрному, медицинскому, творческому и другим.

Представители образовательных организаций России неоднократно отмечали значительный потенциал образовательного рынка Кыргызстана как с точки зрения растущего спроса на образование, так и возможностей взаимодействия с учебными заведениями страны.

Отмечается, что ярмарка состоится на базе Ошского государственного университета с участием представителей университетов России, Казахстана, Беларуси и других государств.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187134/
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