Норвежские врачи доказали: вакцина AstraZeneca действительно вызывает тромбозы

Эксперты, которые обследовали трех госпитализированных медицинских работников, считают, что именно вакцина AstraZeneca вызвала сильный иммунный ответ. Один из пациентов умер. Об этом пишет норвежская газета Verdens Gang, передает ИноСМИ.

«Причина состояния наших пациентов установлена», — сказал VG главный врач и профессор Пол Андре Холме (Pål Andre Holme).

Группа врачей Национального госпиталя во главе с Холме упорно трудилась, чтобы понять, почему три медицинских работника моложе 50 лет были госпитализированы с серьезными тромбозами после прививки вакциной AstraZeneca.

Эксперты отталкивались от гипотезы, что вакцина вызвала у заболевших медиков неожиданный иммунный ответ, запустивший процесс, из-за которого у пациентов возникли тромбы в сочетании с низким уровнем тромбоцитов. Сейчас они считают эту теорию подтвержденной.

«Наша теория о том, что дело в сильном иммунном ответе, который, очень вероятно, наступает после вакцинации, подтверждена. В сотрудничестве с отделением иммунологии тромбоцитов Северонорвежской университетской больницы мы обнаружили специфические антитела к тромбоцитам, которые могут вызвать такую картину, известную нам и по другим заболеваниям. Но в данном случае причина медикаментозная», — объяснил врач.

Он подчеркнул: ничем иным, кроме вакцины, этот иммунный ответ объясняться не может.