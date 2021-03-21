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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане коронавирусом болеет 771 человек, 113 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 771 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 361 пациент, в больницах — 410. В том числе 19 человек — в крайне тяжелом состоянии, 113 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 278 человек (или 67,8 процента) — оценивают как средней тяжести.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 55 человек. В Бишкеке выписаны 23 человека, Чуйской области — 18, Ошской — 2, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 6, Баткенской — 2.

С начала марта 2020 года выздоровели 84 тысячи 185 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187002/
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