Спорт помогает жить. Как люди с инвалидностью к активной жизни привыкают

В Бишкеке люди с инвалидностью могут заниматься спортом и посещать бассейн два раза в неделю совершенно бесплатно. Такие условия создали для детей и подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата, аутизмом, ДЦП и синдромом Дауна. В 2016 году мэрия столицы совместно со спортивным комплексом «Дельфин» разработала специальную программу для ЛОВЗ.

Журналист 24.kg посетил занятия спортсменов.

Жалалдин Абдувалиев семь лет назад потерял зрение. В драке он получил тяжелую травму. Несмотря на полную слепоту, Жалалдин сегодня имеет звание мастера спорта по триатлону международного класса.

Спортом он начал заниматься пять лет назад и за это время достиг хороших результатов.



«Я завоевал бронзу на чемпионате Азии. Участвовал в турнирах в европейских странах. До потери зрения совершенно не увлекался спортом. Когда окончательно ослеп, решил заняться триатлоном», — рассказал Жалалдин Абдувалиев.

Он готовится к паралимпийским играм. Вместе со своим тренером Андреем Ханадеевым ежедневно трудится, чтобы завоевать лицензию.

«Игры пройдут в этом году в Токио. Сейчас мы усердно работаем, хочу получить лицензию. В апреле пройдет чемпионат Азии, где будут выдаваться очки», — сказал Жалалдин.

Фото 24.kg. Тренер работает с ребенком

Андрей Ханадеев тренирует не только Жалалдина. Воспитанников у него много, самому младшему из которых семь лет.

Он рассказал, что бассейн посещают 57 детей с инвалидностью. Каждые вторник и четверг вместе с тренером они учатся плавать. По словам матери ребенка с аутизмом Салтанат Омурбековой, это хорошая возможность для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Поначалу дети боялись, но сейчас привыкли. На занятиях у них поднимается настроение. Очень нравится плавать. Здесь создали хорошие условия для детей с инвалидностью. Нашим детям необходимо посещать бассейн», — говорит женщина.

Фото 24.kg. Дети ждут начала тренировки

«Многие люди с ОВЗ просили муниципалитет открыть спортивные занятия для них. Нет никаких ограничений, к нам могут ходить горожане с 1-й, 2-й или 3-й группой инвалидности», — отметил директор СДЮШОР Кенжебек Абдырахманов.

Кроме плавания, в спорткомплексе можно заняться и паралимпийским дзюдо. Два раза в неделю с 12.00 до 14.00 людям с инвалидностью вход в «Дельфин» бесплатный. Для этого необходимо представить справку о состоянии здоровья и разрешение родителей. В общем здесь занимаются спортом более 80 человек с ограниченными возможностями здоровья.