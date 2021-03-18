COVID-19. За год скончались 106 медицинских работников

Ровно год назад власти сообщили о первых зараженных коронавирусом в Кыргызстане. Ими оказались паломники, вернувшиеся с умры (малого хаджа) из Саудовской Аравии.

За год от COVID-19 и внебольничной пневмонии скончались 106 медицинских работников. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, среди умерших было 14 медиков, работавших в других ведомствах и частных организациях.

Отметим, что всего с марта 2020 года зарегистрировали 4 тысячи 208 случаев заражения медицинских работников COVID-19, из которых выздоровели 4 тысячи 195 человек. Добавим, что в отношении заболевших медиков Минздрав не объединял статистику по подтвержденному лабораторно COVID-19 и внебольничной пневмонии.