Митинг на месторождении Джеруй. С участниками акции встретился Садыр Жапаров

Митинг на месторождении Джеруй в Таласской области завершился. Президент Садыр Жапаров встретился с участниками акции протеста. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек.

По ее словам, президент выслушал претензии местных жителей.

«По итогам встречи они договорились, что все озвученные вопросы будут рассматриваться и решаться», — пояснила Галина Байтерек.

По данным УВД региона, сегодня около 50 человек собрались у поворота на месторождение Джеруй Таласского района, чтобы встретиться с главой государства.

Читайте по теме В Таласской области на месторождении Джеруй митингуют местные жители

«Митингующие встретились с президентом, после мирно разошлись. Сотрудники милиции обеспечивали общественную безопасность. Никаких нарушений общественной безопасности не зарегистрировано», — добавили в ведомстве.

Отметим, Садыр Жапаров находится с рабочим визитом в Таласской области. Совместно с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным они откроют золотоизвлекательную фабрику на руднике «Джеруй». Торжественная церемония пройдет в прямом эфире в формате телемоста.