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Общество

У Дома правительства митингуют дольщики стройкомпании «Пегас Ала-Тоо»

У Дома правительства митингуют дольщики строительной компании «Пегас Ала-Тоо».

По словам собравшихся, директор компании Альбина Найзабекова завладела деньгами в особо крупном размере и скрылась. Женщина обещала клиентам квартиры, однако компания дом так и не достроила.

«Заявителей на Альбину Найзабековой примерно 15 человек. Сейчас ее дело по факту мошенничества находится на стадии следствия. Суд недавно отпустил ее под домашний арест. Простого человека за 30 тысяч сомов могут посадить за решетку, а ту, которая обманула людей на особо крупную сумму, отпускают. Альбина Найзабекова только меня обманула на $56 тысяч. В итоге у меня нет ни денег, ни квартиры. У отца из-за этого случился инсульт, и он умер. Другой сдал в ломбард дорогую машину. Я не понимаю, почему отпускают на свободу, когда столько обманутых?!» — пожаловался один из митингующих.

Участники акции протеста требуют следственные органы и суды расследовать дело объективно и вынести справедливое решение.

В УВД Первомайского района и районного суда пока не комментируют дело Альбины Найзабековой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186767/
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