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Общество

При омбудсмене будет создан совет по вопросам прав лиц с инвалидностью

Институт омбудсмена инициирует создание координационного совета по вопросам прав лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в ведомстве.

В Кыргызстане проживают 186 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья. Из них более 30 тысяч — дети.

Как отметили в аппарате акыйкатчи, на должности общественных советников и помощников в созданном совете будут назначены активисты из числа ЛОВЗ для дальнейшей выработки рекомендаций по улучшению социально-экономического положения инвалидов в стране.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186716/
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