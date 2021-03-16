Кыргызстан запросил помощь Всемирного банка для закупки вакцин от коронавируса

Правительство Кыргызстана обратилось во Всемирный банк с просьбой выделить средства на закупку вакцин от коронавируса. Об этом сегодня сообщил журналистам глава офиса ВБ в Кыргызстане Навид Хасан Накви.

По его словам, речь идет о сумме в $20-25 миллионов. Половину суммы составит грант, а вторую кредит — под 0,75 процента на 38 лет. При этом ни точное число доз, которое будет закуплено, ни название вакцины пока неизвестны.

«Сегодня в мире есть около десяти вакцин. Но только 3-4 из них зарегистрированы ВОЗ. И цены на вакцины меняются. Поэтому и установлен коридор в $20-25 миллионов. Сейчас мы работаем с Кыргызстаном над тем, чтобы выделить средства в рамках экстренного кредита на закупку вакцин. Кыргызстан будет сам определять, какие вакцины и в каком количестве ему нужны. Это уже будет решаться в рамках технических переговоров. Но в любом случае вакцина должна быть зарегистрирована ВОЗ», — подчеркнул Навид Хасан Накви.