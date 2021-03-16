21:26
USD 84.80
EUR 101.23
RUB 1.16
Общество
Сюжет: COVID-19

Кыргызстан запросил помощь Всемирного банка для закупки вакцин от коронавируса

Правительство Кыргызстана обратилось во Всемирный банк с просьбой выделить средства на закупку вакцин от коронавируса. Об этом сегодня сообщил журналистам глава офиса ВБ в Кыргызстане Навид Хасан Накви.

По его словам, речь идет о сумме в $20-25 миллионов. Половину суммы составит грант, а вторую кредит — под 0,75 процента на 38 лет. При этом ни точное число доз, которое будет закуплено, ни название вакцины пока неизвестны.

«Сегодня в мире есть около десяти вакцин. Но только 3-4 из них зарегистрированы ВОЗ. И цены на вакцины меняются. Поэтому и установлен коридор в $20-25 миллионов. Сейчас мы работаем с Кыргызстаном над тем, чтобы выделить средства в рамках экстренного кредита на закупку вакцин. Кыргызстан будет сам определять, какие вакцины и в каком количестве ему нужны. Это уже будет решаться в рамках технических переговоров. Но в любом случае вакцина должна быть зарегистрирована ВОЗ», — подчеркнул Навид Хасан Накви.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186678/
просмотров: 352
Версия для печати
Материалы по теме
В России впервые выявили южно-африканский штамм коронавируса
11 бишкекчан госпитализированы сегодня с коронавирусом
Введут ли в Кыргызстане ограничения из-за роста COVID-19. Ответ Минздрава
COVID-19 в мире. Заразились более 120,2 миллиона, умерли более 2,6 миллиона
В ВОЗ обсудят безопасность вакцины AstraZeneca
Для зараженных COVID-19 свободны 263 койки в медучреждениях Бишкека
COVID-19. Медработнику ИВС ГУВД Бишкека не выплатили компенсацию
В Кыргызстане коронавирусом болеют 644 человека, 102 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек
В Кыргызстане выявили 73 новых случая COVID-19 и пневмонии. Всего — 86 990
Популярные новости
В&nbsp;муфтияте Кыргызстана определились с&nbsp;датой начала Орозо В муфтияте Кыргызстана определились с датой начала Орозо
Прогноз погоды в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;14&nbsp;марта: снег Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 марта: снег
В&nbsp;Сокулуке родила 15-летняя девочка. Мать подростка отозвала заявление В Сокулуке родила 15-летняя девочка. Мать подростка отозвала заявление
Знаете, какие изменения вносятся в&nbsp;Конституцию? Опрос Знаете, какие изменения вносятся в Конституцию? Опрос
Бизнес
Коллектив MegaCom поблагодарил Акылбека Жамангулова за&nbsp;плодотворную работу Коллектив MegaCom поблагодарил Акылбека Жамангулова за плодотворную работу
Как школьнику и&nbsp;студенту выбрать выгодный тариф Как школьнику и студенту выбрать выгодный тариф
В&nbsp;ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; сменился генеральный директор В ЗАО «Альфа Телеком» сменился генеральный директор
Получайте переводы из&nbsp;&laquo;Сбербанк Онлайн&raquo; Получайте переводы из «Сбербанк Онлайн»
16 марта, вторник
21:16
Минсельхоз предлагает временно запретить вывоз минеральных удобрений Минсельхоз предлагает временно запретить вывоз минераль...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 марта: местами дождь
20:56
Местные выборы. У партии «Тилектештик» грубые нарушения в списке кандидатов
20:43
В Бишкеке за двое суток выявили 31 бездомного человека
20:32
Местные выборы. У партии «Бутун Кыргызстан» опять проблемы со списком