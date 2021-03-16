18:18
USD 84.80
EUR 101.23
RUB 1.16
Общество

11 бишкекчан госпитализированы сегодня с коронавирусом

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 252 свободных койко-места для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве. Отметим, что сегодня с утра в больницах Бишкека было свободно 263 койки. То есть за день в Бишкеке госпитализированы 11 человек.

Напомним, с начала года до конца прошлой недели в больницах столицы было свободно до 300 коек.

Свободные места 16 марта на 17.00:

  • Национальный хирургический центр — 4;
  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 231;
  • Клинический родильный дом № 2 — 17.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 86 тысяч 990 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186677/
просмотров: 374
Версия для печати
Материалы по теме
В России впервые выявили южно-африканский штамм коронавируса
Введут ли в Кыргызстане ограничения из-за роста COVID-19. Ответ Минздрава
COVID-19 в мире. Заразились более 120,2 миллиона, умерли более 2,6 миллиона
В ВОЗ обсудят безопасность вакцины AstraZeneca
Для зараженных COVID-19 свободны 263 койки в медучреждениях Бишкека
COVID-19. Медработнику ИВС ГУВД Бишкека не выплатили компенсацию
В Кыргызстане коронавирусом болеют 644 человека, 102 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек
В Кыргызстане выявили 73 новых случая COVID-19 и пневмонии. Всего — 86 990
Кыргызстан пока не давал согласия на вакцину AstraZeneca
Популярные новости
В&nbsp;муфтияте Кыргызстана определились с&nbsp;датой начала Орозо В муфтияте Кыргызстана определились с датой начала Орозо
Прогноз погоды в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;14&nbsp;марта: снег Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 марта: снег
В&nbsp;Сокулуке родила 15-летняя девочка. Мать подростка отозвала заявление В Сокулуке родила 15-летняя девочка. Мать подростка отозвала заявление
Знаете, какие изменения вносятся в&nbsp;Конституцию? Опрос Знаете, какие изменения вносятся в Конституцию? Опрос
Бизнес
Коллектив MegaCom поблагодарил Акылбека Жамангулова за&nbsp;плодотворную работу Коллектив MegaCom поблагодарил Акылбека Жамангулова за плодотворную работу
Как школьнику и&nbsp;студенту выбрать выгодный тариф Как школьнику и студенту выбрать выгодный тариф
В&nbsp;ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; сменился генеральный директор В ЗАО «Альфа Телеком» сменился генеральный директор
Получайте переводы из&nbsp;&laquo;Сбербанк Онлайн&raquo; Получайте переводы из «Сбербанк Онлайн»
16 марта, вторник
18:12
В Джалал-Абаде задержали подозреваемых в краже люков В Джалал-Абаде задержали подозреваемых в краже люков
18:04
В России впервые выявили южно-африканский штамм коронавируса
17:57
11 бишкекчан госпитализированы сегодня с коронавирусом
17:47
Подписана Дорожная карта для расширения сотрудничества Кыргызстана и Узбекистана
17:14
Сын Камчыбека Ташиева баллотируется в депутаты Джалал-Абадского горкенеша