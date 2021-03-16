11 бишкекчан госпитализированы сегодня с коронавирусом

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 252 свободных койко-места для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве. Отметим, что сегодня с утра в больницах Бишкека было свободно 263 койки. То есть за день в Бишкеке госпитализированы 11 человек.

Напомним, с начала года до конца прошлой недели в больницах столицы было свободно до 300 коек.

Свободные места 16 марта на 17.00:

Национальный хирургический центр — 4;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 231;

Клинический родильный дом № 2 — 17.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 86 тысяч 990 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.