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Общество

17 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.30-14.00 — жилмассив «Касым», улицы Кайназаровой, Кубаныч;
  • 9.30-15.30 — отрезки улиц Малдыбаева, Шакирова;

  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Саманчина, Малдыбаева, Месароша, 

    Акылбекова, Кишиневской, Удмуртской, Курманалиева, Достоевского, проспекта Чуй;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Ялтинской, Пархоменко, Садовой, Мусы Джалиля, Сельсоветской, Абдраева, Лумумбы, Профсоюзной, Кустанайской, Серпуховской, Ильменской, Толстого, Термечикова, Маликова, Совхозной, Захарьева, Алыбаева, Гагарина, переулок Чугуевский;
  • 9.30-18.30 — отрезки улиц Федорова, Малиновой, Куренкеева, бульвара Эркиндик, переулок Мирный;
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Малдыбаева, Суеркулова.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Ленинское (улицы Подгорная, Алма-Атинская, Прохладная, Ключевая, Виноградная, Солнечная, Нижняя, Коммунарская, Набережная, Восточная, Садовая, Речная, переулки Южный, Ключевой, Зеленый, тупик Алма-Атинский), Аламедин (улицы Набережная), Таш-Мойнок (улицы Жайлообай-Ата, Новая, Эшимкулов), Маевка (улицы Ала-Арчинская, Набережная, Новая), Ленинское (улица Алма-Атинская, 208), Лебединовка (улицы Кузнечная, Северная, Калинина, проспект Победы), Берлик (улицы Лесная, Токтогул, Новая, Жумалы), Васильевка (улицы Фрунзе, Шаршеналиева, Верхняя, Комсомольская, Айбаш, Солто-Ата, Октябрьская), Лесхоз;

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Кирова, Советская, Пионерская, Фрунзе, Пограничная, Ала-Арчинская, Токтогула, Полярная, Северная, тупики Токтогула, Советский), Кызыл-Туу (улицы Ибраимова, Кенжебек уулу Назар, Шаршенбай), Джаны-Джер (улицы 8-9-й распред, МТФ-2А, Акжар, Молодая Гвардия), Сокулук (улицы Комсомольская, Мичурина), поселок Восточный (улицы Гагарина, МТФ-2, Киргизская, Новостройка);
  • 11.00-17.00 — села Джаны-Пахта (улицы Больничная, Садовая, Восточная, Школьная, МТФ, Западная переулок Сагымбаева), Заря (улицы Пушкина, Молодежная, Новая, Сокулукская, Гагарина, Зеленая, Юбилейная), Ак-Кашат (улицы Целинная, Озерная, Комсомольская);
  • 9.25-13.00 — села Манас (улицы Северная, Совхозная, Степная);
  • 13.00-17.00 — села Манас (улицы Заводская, Западная, Гагарина, Комсомольская, Зеленая);
  • 15.00-17.00 — села Сокулук (улицы Келечек, Линейная, Свободы);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Садовое (улица Кузнечная), Спартак (кошары), Беловодское (улицы Красноармейская, Кирова), Бала-Айылчы (ущелье Термечикова);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Эриктуу (улица Центральная), город Кара-Балта (улицы Кирова, Спортивная, Бородачева, переулок Безымянный);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кюрпюльдек (улица Канкожоева, 40-64, 71-83), Чалдыбар (улицы Верхняя, Подгорная, Комсомольская);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Туз (улицы Осмонова, Дербишева, Кадыке уулу Билял), город Кант (РИВЦ, аптека);

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кызыл-Арык, Дружба, Гидростроитель, Юрьевка;

Чуйский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Кошой (улица Нооруз), Чуй (улицы Советская, Новобереговая).
3
Ошская область
  • 8.00-17.00 — села Арал, Кара-Кокту, Капчыгай, Беш-Тал, Борко, Калинин, Маданият, Кок-Жар, Найман, Кыдырша, Савай, Присавай, Кашкар, Кызыл-Мээнет, города Кара-Суу (улицы Ленина, Пушкина, Заводская, Хлопзаводская), Ош (села Ишкаван, Керме-Тоо, Кызыл-Байрак, Коммунист).
4
Баткенская область
  • 8.00-17.00 — город Кызыл-Кия (улицы Октябрьская, Дехканская, Кыргызстан, Матросова, 8 Марта, Интернациональная, Едренкина, Суукана, 14-й, 15-й микрорайоны, села Восток, Восток-2, Жин Жиген, улицы Ироданская, Механизаторская, Тынчтык, Кулатова, Тешик-Арык, Жаштык, Ак-Булак), сельские управы Суу-Башы, Кыштут, Дара, Кара-Бак, Торт-Гул, Ак-Турпак;
  • 8.00-19.00 — сельские управы Бешкент, Маргун.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186673/
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