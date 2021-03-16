17 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.30-14.00 — жилмассив «Касым», улицы Кайназаровой, Кубаныч;

9.30-15.30 — отрезки улиц Малдыбаева, Шакирова;

9.30-17.00 — отрезки улиц Саманчина, Малдыбаева, Месароша, Акылбекова, Кишиневской, Удмуртской, Курманалиева, Достоевского, проспекта Чуй;

Акылбекова, Кишиневской, Удмуртской, Курманалиева, Достоевского, проспекта Чуй; 9.30-18.00 — отрезки улиц Ялтинской, Пархоменко, Садовой, Мусы Джалиля, Сельсоветской, Абдраева, Лумумбы, Профсоюзной, Кустанайской, Серпуховской, Ильменской, Толстого, Термечикова, Маликова, Совхозной, Захарьева, Алыбаева, Гагарина, переулок Чугуевский;

9.30-18.30 — отрезки улиц Федорова, Малиновой, Куренкеева, бульвара Эркиндик, переулок Мирный;

13.00-17.00 — отрезки улиц Малдыбаева, Суеркулова.

2 Чуйская область Чуйская область Аламединский РЭС 8.00-17.00 — села Ленинское (улицы Подгорная, Алма-Атинская, Прохладная, Ключевая, Виноградная, Солнечная, Нижняя, Коммунарская, Набережная, Восточная, Садовая, Речная, переулки Южный, Ключевой, Зеленый, тупик Алма-Атинский), Аламедин (улицы Набережная), Таш-Мойнок (улицы Жайлообай-Ата, Новая, Эшимкулов), Маевка (улицы Ала-Арчинская, Набережная, Новая), Ленинское (улица Алма-Атинская, 208), Лебединовка (улицы Кузнечная, Северная, Калинина, проспект Победы), Берлик (улицы Лесная, Токтогул, Новая, Жумалы), Васильевка (улицы Фрунзе, Шаршеналиева, Верхняя, Комсомольская, Айбаш, Солто-Ата, Октябрьская), Лесхоз; Сокулукский РЭС 9.00-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Кирова, Советская, Пионерская, Фрунзе, Пограничная, Ала-Арчинская, Токтогула, Полярная, Северная, тупики Токтогула, Советский), Кызыл-Туу (улицы Ибраимова, Кенжебек уулу Назар, Шаршенбай), Джаны-Джер (улицы 8-9-й распред, МТФ-2А, Акжар, Молодая Гвардия), Сокулук (улицы Комсомольская, Мичурина), поселок Восточный (улицы Гагарина, МТФ-2, Киргизская, Новостройка);

11.00-17.00 — села Джаны-Пахта (улицы Больничная, Садовая, Восточная, Школьная, МТФ, Западная переулок Сагымбаева), Заря (улицы Пушкина, Молодежная, Новая, Сокулукская, Гагарина, Зеленая, Юбилейная), Ак-Кашат (улицы Целинная, Озерная, Комсомольская);

9.25-13.00 — села Манас (улицы Северная, Совхозная, Степная);

13.00-17.00 — села Манас (улицы Заводская, Западная, Гагарина, Комсомольская, Зеленая);

15.00-17.00 — села Сокулук (улицы Келечек, Линейная, Свободы); Московский РЭС 9.00-17.00 — села Садовое (улица Кузнечная), Спартак (кошары), Беловодское (улицы Красноармейская, Кирова), Бала-Айылчы (ущелье Термечикова); Жайылский РЭС 8.30-17.00 — села Эриктуу (улица Центральная), город Кара-Балта (улицы Кирова, Спортивная, Бородачева, переулок Безымянный); Панфиловский РЭС 9.00-17.00 — села Кюрпюльдек (улица Канкожоева, 40-64, 71-83), Чалдыбар (улицы Верхняя, Подгорная, Комсомольская); Кантский РЭС 9.00-17.00 — села Туз (улицы Осмонова, Дербишева, Кадыке уулу Билял), город Кант (РИВЦ, аптека); Иссык-Атинский РЭС 9.00-17.00 — села Кызыл-Арык, Дружба, Гидростроитель, Юрьевка; Чуйский РЭС 9.00-18.00 — села Кошой (улица Нооруз), Чуй (улицы Советская, Новобереговая).