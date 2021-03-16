В России впервые выявили южно-африканский штамм коронавируса

В России впервые выявили штамм коронавируса из ЮАР. Об этом сообщил «Интерфакс».

По его данным, в Роспотребсоюзе сообщили, что собрано 8 тысяч 159 образцов для молекулярно-генетического мониторинга изолятов SARS-CoV-2 на российской территории, в основном у вернувшихся из-за рубежа и других лиц, подлежащих обследованию с учетом эпидемиологических рисков.

«Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два — относящихся к южно-африканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено».

В ведомстве добавили, что специалисты нашли 16 других мутаций. В то же время в Роспотребсоюзе заявили, что ситуация остается на контроле.