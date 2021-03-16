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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Медработнику ИВС ГУВД Бишкека не выплатили компенсацию

Фельдшеру ИВС ГУВД Бишкека так и не выплатили компенсацию за то, что она заразилась коронавирусом на работе. Об этом на брифинге сообщила координатор проекта правозащитного движения «Бир дуйно Кыргызстан» Аида Байжуманова.

По ее словам, в изоляторе всего один медик. Во время пика пандемии она оказывала помощь всем больным, брала у задержанных анализы, работала внеурочно.

«Женщина заболела, она лечилась 45 дней. В Чуйской области, кроме ИВС Кеминского и Панфиловского районов, по проекту Общества Красного Полумесяца были оборудованы кабинеты для медперсонала. После того как проект закончился, кабинеты в ИВС не функционируют», — сказала Аида Байжуманова.

Правозащитник отметила, что медработнику ИВС Иссык-Атинского района приходилось самостоятельно находить СИЗ для обеспечения собственной безопасности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186607/
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