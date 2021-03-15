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Общество

Песчаная буря накрыла Китай и Монголию

На Пекин обрушилась сильная песчаная буря, из-за нее в столичных аэропортах Дасин и Шоуду отменили больше 400 авиарейсов. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на Global Times.

Как пишет издание, уровень загрязнения в городе вырос до шестого. Концентрация мелких твердых частиц PM 10 в воздухе некоторых районов превысила 8 тысяч мг/м³. Это в 160 раз больше рекомендованной ВОЗ нормы.


Xinhuanet передает, что видимость в большинстве районов Пекина составляет менее километра. Опрошенные изданием китайские метеорологи заявили, что это самая сильная песчаная буря за последние десять лет. Помимо столицы, буря затронула север и северо-запад Китая.

В Монголии, передает Управление по чрезвычайным ситуациям страны, из-за песчаной бури погибли шесть человек. С вечера 14 марта до утра 15 марта власти получили сообщения о 548 пропавших без вести из девяти провинций. Из них 81 человек до сих пор не найден.

Буря накрыла всю Монголию, скорость ветра может достигать 34 метра в секунду. Непогода повредила линии электропередачи, что привело к отключениям электричества в нескольких районах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186519/
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