12 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — улица Месароша, 76;

9.00-18.00 — отрезки улиц Абдымомунова, Эркиндик;

9.30-14.00 — отрезки улиц Жукеева-Пудовкина, Карасаева, Элебаева, Медерова, Садовой, Береговой, переулки Уфимский, Гранитный, Гвардейский;

9.30-17.00 — улица Саманчина, 5б;

9.30-19.00 — улица Курманджан Датки, проспект Жибек Жолу;

9.30-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Актуз, Бердибаева, Термечикова, Кривоносова), «Касым», отрезки улиц Аманат, Салтанат, Ильменской, Кайназаровой, Токтогула, Бейшеналиевой, Джамгерчинова, Садыгалиева, Абдраева, Лумумбы, проспекта Дэн Сяопина;

10.00-17.00 — отрезки улиц Ибраимова, Жуковского, Суюмбаева, Табачной, переулок Авангардный, жилмассив «Ак-Бата»;

12.00-17.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (улицы 5-7-я).

2 Чуйская область Чуйская область Аламединский РЭС 8.00-17.00 — села Таш-Добо (улицы Горького, Ленина, Подгорная, Южная, Кооперативная, Советская, Колхозная, Нарынская, Бегельдинова, Ала-Тоо, Аптечная, Больничная, Октябрьская, Кыргызская, Школьная), Бир-Булак (улицы Первомайская, Каракольская, Ай-Булак, переулок Зеленый), Байтик (улицы Суюмбаева, Ала-Арчинская, Эшмамбет, Исмаилова, Школьная), Малиновка, Кашка-Суу, Ак-Тюз, Заречное, Беш-Кунгей (улицы Сарбагыш, Матросова, Масадык, Ткачева, Таранчиева), Аламедин (улицы Гоголя, Горького, Панфилова, Чернышевского), Пригородное (улица Жаштык), Карла Маркса (улицы Киевская, Комсомольская, Ленина, Фрунзе, Шоссейная, 22-го партсъезда); Сокулукский РЭС 9.00-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Токтогула, Пионерская, Пограничная, Фрунзе, Советская), Новопавловка (улицы Баетова, Гагарина, Крупской, Фрунзе), Тош-Булак (улицы Гагарина, Береговая), Манас (улицы Гагарина, Западная, Комсомольская, Новая, Зеленая, Заводская);

10.00-13.00 — село Джаны-Джер (8-й распред);

9.00-12.00 — села Джаны-Джер (улицы Новая, Жукова, Молодой Гвардии, Жданова, Мичурина), Сокулук (улицы Лесная, Мира);

11.00-17.00 — село Сокулук (улицы Мельничная, Труда);

13.00-17.00 — поселок Восточный (улица Молодой Гвардии); Жайылский РЭС 8.30-17.00 — село Эриктуу (улица Центральная), город Кара-Балта (улица Оторбаева, 45, 47, 49); Панфиловский РЭС 9.00-17.00 — села Кюрпюльдек (улица Кожоева, 40-64, 71-83), Чалдыбар (улицы Ленина, 310-376, Комсомольская, 27-43, Верхняя, 257-265, Подгорная, 195-209); Кантский РЭС 9.00-17.00 — села Туз (улицы Тентишева, Осмонова, Дербишева, Кадыке у. Биляла), Новопокровка (улицы Белинского, Ленина, Фрунзе, Новолинейная, Советская), Люксембург (улицы Ленина, Садовая, Ваккера, Тельмана), Первомайское (улицы Пионерская, Южная, Герцена, Садовая, Береговая); Чуйский РЭС 9.00-17.00 — села Кошой (улицы Нооруз, Жуман уулу Мукая), Искра (улицы Биянху, Рыбачинская); Кеминский РЭС 9.00-17.00 — Орловка (улица Чкалова), села Борду (улица Токтогула), Уч-Хоз.